華碩尾牙！施崇棠豪撒8千萬紅包，全員加碼1萬、營收破7千億創紀錄。

PC 品牌巨擘華碩（ASUS，2357）今（16）日在南港展覽館盛大舉行 2025 歲末聯歡晚會，慶祝集團營收翻紅寫下歷史新頁。董事長施崇棠在晚會尾聲大方宣布，除了原有的抽獎獎項外，全體 8,000 多名同仁每人加發 1 萬元「參加獎」，光是這項加碼便豪擲超過 8,000 萬元，現場氣氛瞬間沸騰。

華碩董事長施崇棠在尾牙致詞。

華碩艦隊：航向 AI 宇宙的領航者

今年華碩尾牙由金鐘主持黃豪平與蔡尚樺搭檔，舞台設計極具科技感。開場透過震撼的光影特效，將舞台幻化為巨型「華碩艦隊」，主螢幕艙門開啟後，施崇棠率領副董事長徐世昌、共同執行長許先越及胡書賓隆重登場，象徵華碩正式領航航向浩瀚的「AI 宇宙」。

晚會星光熠熠，除了邀請金曲歌手李竺芯、天后 A-Lin 輪番熱唱，壓軸更是由搖滾傳奇動力火車擔綱，以多首經典曲目引發全場萬人大合唱，將氣氛帶往最高潮。

華碩尾牙請到超人氣金曲歌后A-Lin獻唱，讓員工們嗨翻。

獎項豪氣：8 輛汽車與人人有獎大紅包

除了明星表演，華碩今年的抽獎獎項也相當驚人，共計祭出 8 輛汽車 作為首獎，並包含多項高額現金與科技產品。而施崇棠驚喜宣布的「全員萬元紅包」，更是體現了對員工辛勞工作的直接回饋。員工興奮表示：「看到紅包加碼，這一年再辛苦也值得了！」

搖滾傳奇「動力火車」壓軸演出，帶著全場員工大合唱經典歌曲。

戰績輝煌：營收 7,389 億創下史詩新高

華碩敢於豪撒獎金，背後有著紮實的財報支持。2025 年華碩全年合併營收高達 7,389.07 億元，年成長率達 26%，創下公司成立以來的最高紀錄。

成長動能三大支柱：伺服器業務受惠於全球 AI 算力需求擴張，華碩在 AI 伺服器領域布局顯效。電競與消費性電子ROG 電競品牌持續統治全球市場，穩坐領導地位。 商用電腦成功切入企業採購領域，實現多元化獲利結構。

抽到頭獎的員工開心上台「領車」，讓台下同事羨慕不已。

展望 2026：站穩 AI 浪潮最前線

施崇棠在致詞時感性表示，感謝全體同仁在過去一年的拚搏，讓華碩能順利轉型並站上 AI 浪潮的最前線。隨著「多重成長動能」策略奏效，華碩不僅站穩了消費市場，更在企業端與伺服器市場建立強大影響力，2026 年將繼續朝向「數位新世代」的願景邁進。

