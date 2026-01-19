華碩尾牙》施崇棠：記憶體缺貨有對策，但手機將淡出市場

華碩（2357）16日舉辦歲末聯歡晚會，董事長施崇棠證實市場消息，接下來華碩手機部門將不會推出新機種，這也代表國產手機正式全數淡出市場。華碩強調，集團為因應AI時代趨勢，將調配資源，擴大切入商用PC以及各種意想不到的實體AI裝置。至於，記憶體短缺帶來的供應鏈震盪，市場保守看待華碩的筆電、板卡的出貨，施崇棠又如何看待？

華碩（ASUS）歲末聯歡晚會於1月16日登場，以「AI領航耀未來，華碩眾志創新猷」為主題，邀請金曲雙歌后A-Lin、李竺芯，以及動力火車熱鬧開唱。

華碩集團董事長施崇棠擔任「艦隊司令」，場地布置與出場階段皆緊扣領航主題，展現華碩在AI時代的雄心。

華碩2025年繳出亮眼成績單，全年集團營收達7389.1億元，年增 26.1％，創歷史新高；其中，12月單月營收 697.1億元，寫下當年次高，主要受惠於AI伺服器、電競及商用電腦三大動能強勁成長，顯示在多元市場布局頗有成果。

施崇棠表示，華碩2025年繳出相當不錯的成績單，接下來公司將徹底貫徹「All In On AI」的策略。「當前正見證AI領航的第四次工業革命，未來的事業會充斥各種大小的artificial brains（人工智慧腦），直接串接、提供intelligence（智慧）。」他解釋，這些artificial brains具備自我學習、適應新變化、重組規劃與自動化的能力，正在產生產生史無前例的典範轉移。

華碩（ASUS）歲末聯歡晚會於1月16日登場。吳季柔攝

華碩手機淡出市場！施崇棠：適當調配資源

至於1月傳出華碩手機保持品牌、但暫不推出新機的消息，記者也透過管道證實，Zenfone台灣與海外部門全數縮編，也有部分團隊遭到裁撤。

對此，施崇棠也坦言，考量到產品的機敏性，Zenfone、ROG Phone雙品牌從2026年停止推出新機種，「我們一定會照顧到原來所有的這些客戶，只是不再增加新的（手機）機種。」

他指出，在混合AI（hybrid AI）成為必然的趨勢下，從PC到實體AI的裝置會扮演重要的重頭戲。目前華碩正在積極衝刺開發，適當調配資源，來面對未來的典範轉移。

他強調，集團過去累積許多基礎，「華碩卯足勁，全力衝刺開發。」未來開發方向將包括商用PC、機器人等，以及各種「想像不到」的實體AI（physical AI）裝置，未來將等待適當機會有更多的說明。

「三個能力」AI也很強，人類要注意

施崇棠先前曾提出，台灣應打造一個國家戰略級的AI計畫，他也分享近來對此議題的體悟，他也希望華碩全體員工都可以貫徹「AII In On AI」的策略，將AI視為貼身協作的工作伙伴。

「會被AI取代的是工作流程，不是價值判斷，能夠創造價值的人不會被AI取代。」他強調，在AI時代，跨領域理解、系統思考，以及把技術變成解決方案這三種與「設計思維」的能力將更顯重要。

此外，從企業的角度，AI終極目的不是要省人，而是要幫助人類從重複性的工作中解放，放更多的心力在設計、決策或創新。不過，他也提醒AI能力驚人，「那三個能力AI也很強，你（人類）不強也就完了。」

至於，記憶體短缺帶來的供應鏈震盪，市場保守看待華碩的筆電、板卡的出貨，施崇棠表示，「這對華碩來講是一個機會。」另外，AI伺服器也成為華碩的重要營收來源，施崇棠也大為讚許伺服器BU在2025年的亮眼表現，再次提前超越營收千億的里程碑。

他強調，華碩積極在AI伺服器領域布局，目標是「提供端到端的AI factory的service（AI工廠的服務）」，「從設計、製造到服務，full stack（全端）的系統軟體。」