華碩尾牙「AI領航」！施崇棠：是第四次工業革命

華碩尾牙盛大舉辦，請來A-Lin、動力火車開唱。這次主題是「AI領航」，董事長施崇棠就說，AI可能帶來第四次工業革命，華碩要全面ALL IN AI！而談到最新拍板的15％關稅，他說華碩具有充分韌性，有因應策略。就是因為靠AI，根本賺翻，甚至宣布每一位員工都可以得到1萬元，砸8000多萬犒賞員工。

經典歌曲炒熱氣氛，華碩尾牙席開820桌，近萬名員工一起嗨，邀請A-Lin、李竺芯、動力火車獻唱。.

閃亮整片天空，映照這次華碩主題AI領航。董事長施崇棠甚至化身星際艦長，說華碩已經全面ALL IN AI，預言未來世界會充斥大大小小的AI大腦，AI將掀起第四次工業革命。不過施崇棠也不諱言，大環境詭譎，台美關稅總算拍板定案，他也樂觀看待。

華碩董事長施崇棠：「比起說去評論一個單一政策，我想更重要的是，怎麼去維持整個供應鏈的韌性跟競爭力，過去累積的這些基礎，反而是對這些都很有幫助。」

從PC到各種實體AI，施崇棠看大趨勢下，商業機會機敏性高，證實淡出手機市場，在伺服器方面則是積極佈局，在去年第3季伺服器營收，年增超過100％。但談到近期漲翻的記憶體，也早有對策因應。

華碩董事長施崇棠：「大家都已經認定這樣的漲價趨勢，這對華碩也可能是一個機會，所以基本上我想，大家應該會看到我們的數值出來，那所以今年，其實我剛剛也講過，其實也是我們繳出相當好的成績單，那後面我們也會有各種的因應方法。」

卯足勁，全力衝刺開發，拚AI領航，華碩ALL IN AI，終極目標要讓AI無所不在。

