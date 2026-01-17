華碩尾牙「A-Lin名字被拼錯」神反應曝！動力火車被改「4字」

娛樂中心／巫旻璇報導

華碩昨（16日）晚間於台北南港展覽館盛大舉行尾牙晚宴，舞台卡司星光熠熠，邀來金曲歌手李竺芯、A-Lin接力開唱，並由動力火車擔任壓軸，現場氣氛一路升溫。晚會由黃豪平與蔡尚樺聯手主持。黃豪平事後分享一段小插曲，提到A-Lin演出時眼尖注意到台下有人用手機跑馬燈熱情應援，沒想到卻把她的名字拼成「A-Line」，意外成為全場笑點。









華碩尾牙「A-Lin名字被拼錯」天后神反應曝！動力火車被改「4字」全場笑翻

金曲歌手A-Lin登台演出時，眼尖發現台下有粉絲以手機跑馬燈應援，卻將她的名字拼成「A-Line」。（圖／翻攝自臉書＠A-Lin）

A-Lin台上幽默糾錯 全場笑聲不斷

主持人黃豪平在社群平台分享尾牙晚會的幕後花絮，透露現場出現一段趣味插曲，引發網友熱議。黃豪平轉述，金曲歌手A-Lin登台演出時，眼尖發現台下有粉絲以手機跑馬燈應援，卻將她的名字拼成「A-Line」。A-Lin當場幽默提醒，「那個，底下這位朋友，你手機把我名字寫錯了，我是Alin，你寫成A-Line」，逗得全場大笑。





黃豪平也順勢延伸笑點，忍不住想確認「會不會連動力火車都寫成『動刀火車』」。（圖／翻攝自臉書＠動力火車）









動力火車神接哏「動刀火車」 網友朝聖狂讚

隨後進入動力火車的訪談橋段，黃豪平也順勢延伸笑點，打趣表示擔心該名粉絲過於興奮，忍不住想確認「會不會連動力火車都寫成『動刀火車』」。一連串即興反應展現主持功力，也讓晚會氣氛更加輕鬆熱鬧。相關貼文曝光後，吸引3.8萬人朝聖狂讚，網友留言笑回「動刀火車超好笑」、「為什麼不是動感火車之類的」、「也可以寫成all in」、「這個也太好笑了吧，我透過文字都能夠感受到」、「我看成all in是怎麼回事」。





















