華碩手機傳年底退場 官方：2026年暫無新機、營運不變

2026年初，科技圈再度傳出華碩可能全面退出手機市場的消息，據社群帳號「零壹通訊 憲東手機人生」在Threads上爆料，華碩手機事業將於2025年底終止營運，旗下ROG Phone與Zenfone系列均不再推出新機，全台專賣門市同步撤點。消息迅速延燒，對此，華碩今（2）日正式回應此傳聞，強調手機事業部門營運維持不變，產品維護、升級與保固服務將持續進行。然而，華碩也透露，2026年目前暫無推出新機的計畫。

Threads社群帳號「零壹通訊 憲東手機人生」日前爆料指出，華碩手機部門將於2025年12月31日終止營運，旗下Zenfone與ROG Phone系列未來將不再推出新機，全台門市同步撤點，根據爆料者說法，資訊來自原廠與代理端，實際上目前已無法供貨給通路，並透露「台灣手機部門確定營運至年底」，同時確認ROG電競系列也不再推出後續產品。

另外通路端也傳出，近年華碩手機銷量表現疲弱，加上營收占集團比重不高且持續虧損，使內部資源配置面臨挑戰。有經銷商透露，華碩已於去年底裁撤部分行銷外包團隊，顯示手機部門逐步縮編，退場可能性升高。回顧華碩手機事業歷史，自2003年進軍手機市場以來，推出多款具有高性價比的Zenfone系列手機，並以ROG Phone切入電競領域。

儘管在特定用戶族群間頗受好評，但在全球智慧型手機競爭激烈的環境中，華碩難以在高階市場撼動三星地位，中階市場亦面臨大陸品牌的強勢壓力。該消息在社群上引發熱烈討論，不少網友對可能失去本土手機品牌感到惋惜，也有人稱讚華碩手機「通話錄音功能是最後亮點」，但亦有使用者呼籲應以官方資訊為準。

對此，據《時報資訊》引述華碩回應，表示包括手機營運以及產品維護、升級和保固仍舊持續進行，不過華碩也指出，2026年暫無推出新機種的計畫；這番說法雖未明確否認退場，但也未直接回應未來長期規劃，引發更多揣測。

