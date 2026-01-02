華碩手機全面退場？ 官方回應了

「華碩手機做到2025年底？」新年伊始，一條來自手機通路端的爆料在科技圈炸鍋。有手機行業者爆料，華碩手機已無法再從代理商出貨，Zenfone與ROG Phone恐全面停產，退出手機市場快速延燒。

面對市場傳言，華碩避談「停產」2字，僅重申雖2026年暫無推出新手機計畫，但手機相關營運、產品維護、升級和保固都會持續進行，重申華碩手機事業單位營運維持不變，保修條款與軟體更新均不受影響。

再爆退出市場 華碩未正面回應

事實上，這並非華碩首次被點名「退出手機市場」。早在2023年下半年，市場已傳出Zenfone系列將畫下句點，當時華碩否認相關說法，並於2024年底推出電競手機ROG Phone 9，2025年初也再推出主打AI與攝影的Zenfone Ultra，成功為傳聞降溫。

不過，近期再度有通路業者私下透露，實務面已難以從代理商端取得華碩手機新品，加上官方僅證實「今年不推新機」，卻未進一步說明未來產品節奏，使得「暫停」與「退場」之間的界線，在市場端顯得格外模糊。

截稿前，華碩並未對「做到2025年12月31日」等細節傳聞進一步說明，但也未否認通路端出貨異常的說法。華碩手機是否只是短暫踩煞車，或正悄悄走向結構性收縮，仍有待後續觀察。