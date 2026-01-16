華碩手機線暫歇 Zenfone、ROG Phone甜甜價搶市

【記者趙筱文／台北報導】華碩手機線「先停一拍」，卻意外替年前換機市場丟下一顆震撼彈。華碩確認2026年暫無新手機規劃也等於短期內不會有新機接棒，讓不少原本觀望的消費者轉而把目光放回現役旗艦。

也因此，近期華碩既有機型在通路端出現明顯價格鬆動。從Zenfone系列到ROG Phone電競機，陸續出現接近成本線的調整幅度，市場解讀，在新機空窗期下，品牌與通路都希望加快庫存去化，年前成了最佳時點，對想趁過年換機的消費者而言，反而是難得的甜蜜交會。

全台連鎖通訊門市傑昇通信在年前推出「ASUS品牌週」活動，主打不用等新機、直接撿低點。活動時間自即日起至1月25日，集結Zenfone旗艦與ROG Phone系列全面下殺，鎖定精打細算、但不想犧牲效能的換機族群。通路觀察，隨著農曆年前將至，門市汰舊換新需求明顯升溫，人潮已有回流跡象。

以Zenfone 12 Ultra為例，官方定價29,990元，活動期間在傑昇通信購買12GB/256GB版本只要22,990元，等於現省7,000元，還加碼贈送價值約3,000元的獨家大禮包，並提供刷卡6期0利率。通路直言，在華碩短期內不推新機的情況下，這款兼顧效能與續航的旗艦，反而成了「現在買最安心」的選擇。

如果想要撿到更有感的價格，Zenfone 11 Ultra則是這波促銷的焦點之一。該機在品牌週活動中直接下砍1萬元，空機價來到19,990元，折扣幅度等同67折。主打AI影像運算與6軸防手震Hybrid雲台3.0，不論拍照、剪片或追劇都具備完整旗艦水準，被形容為近期市場上「價格調整最有感」的機型之一。

重度手遊玩家方面，ROG Phone 9 Pro也同步釋出罕見優惠，活動期間降價5,500元，售價34,490元，並同樣支援6期0利率。高更新率螢幕、側邊充電孔、強化散熱與AirTrigger超音波觸控鍵等電競配置一應俱全，讓原本只屬於高階玩家的夢幻機款，門檻明顯降低。

除了手機價格下殺，傑昇通信也推出華碩用戶專屬服務。只要在活動期間攜帶任一ASUS手機到門市，不限新舊即可獲得200元配件金，並提供手機清潔與健檢服務；官方粉絲團也同步推出抽獎活動，送出藍牙喇叭、35W氮化鎵快充頭與加長Type-C充電線等實用配件。整體來看，在華碩新機暫歇的空窗期，這波通路「甜甜價」反而成了年前換機族最現實、也最不燒腦的選擇。

