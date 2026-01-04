華碩手機部門2026按下暫停鍵 是蓄力再戰還退場前奏？ 關鍵內幕解析

華碩（ASUS）遭通路商爆料即將退出智慧型手機市場，引發網路熱烈討論。針對外界揣測，華碩證實2026年確實沒有推出新機種的計畫，但強調手機部門仍維持營運；這項罕見的「中場休息」決策，讓華碩手機業務的未來走向備受關注。

華碩：2026年無新機、服務不打烊

整起事件源於知名手機行零壹通訊「憲東手機人生」本週在社群平台Threads上的爆料；該通路商聲稱收到華碩原廠消息，指出旗下的Zenfone與電競旗艦ROG Phone系列都將停止生產，全台專賣門市也將陸續撤除。

面對市場甚囂塵上的流言，華碩官方打破沉默給出正式說法，明確表示「2026年暫無推出新機種的計劃」；這項回應證實了2026年消費者將無法看到華碩的新款手機亮相；不過，官方也強力消毒「倒閉」傳聞，承諾手機事業單位的營運保持不變，並將持續提供完整的售後服務，包括既有的硬體維護、軟體系統升級以及保固服務，確保現有使用者權益不受決策調整影響。

未必是退場 更像是策略盤整的「十字路口」

對於華碩選擇在2026年按下「暫停鍵」，外界解讀不一；雖然打破旗艦機「一年一更」的業界鐵律極具風險，但這並不一定代表華碩將如同當年LG一般直接斷尾求生、退出市場。更精確地說，華碩手機業務此刻正站在極為關鍵的「十字路口」。

在智慧型手機市場高度成熟、硬體規格陷入效能過剩且換機週期拉長的現況下，維持傳統的更新節奏，往往意味著巨大的研發成本與庫存壓力，卻不見得能換來對等的獲利；華碩此舉或許意在爭取時間進行深度盤整，重新思考產品定位。

華碩保留了部門與服務架構，顯示其並未放棄行動通訊領域的技術積累；這場「空白的一年」究竟是全面撤退的前奏，還是為了下一次跳躍所做的蹲低蓄力？目前仍充滿變數，但也保留了未來回歸市場的想像空間。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）