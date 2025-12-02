華碩打造AI City示範城市 胡書賓：盼明年逐步出海

華碩共同執行長胡書賓今（2）日代表簽署「AI City示範城市」合作備忘錄。

華碩傾注不少資源打造AI City，對於攜手台南市政府簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，華碩共同執行長胡書賓透露，「希望打造一個AI系統的示範城市，從台南開始。」而落地驗證成熟後「希望明年就可以逐步出海」。他期待的是，相關方案能在明（2026）年3月所舉行的「2026年智慧城市展暨淨零城市展」中被外界看到，將台南AI City經驗，成功複製到海外市場。

胡書賓進一步說明，「現在城市主權應該是大趨勢，特別是真正的AI應用要落地，那些大型CSP（雲端服務供應商） training（訓練模型）完以後，最後要落地推論，到延伸到智慧城市、城市治理領域。」

而他也主動提到「明（2026）年的智慧城市展，不單會有國內的城市首長，還有國外的城市首長參訪，（成果）都會展現在他們前面。」

展現出來的部分「不單是華碩集團的成果，還有台灣智慧城市產業聯盟的其他夥伴，包含鴻海、台達電，以及其他各行各業夥伴們的成果。」胡書賓說明。

胡書賓期待的是「希望明年就可以逐步出海」，他表示「目前在國內、國外都已經有一些方案在進行。像國內有智慧交通，在2-3年前與台南市政府透過AI影像做即時的交易跟監測，至於國外市場，在歐洲也有一些案子結合AIoT（智慧物聯網）與Edge Computer（邊緣運算）在做城市治理。」

今年5月，胡書賓接任台灣智慧城市產業聯盟會長，他也期待能整合聯盟內產業夥伴的所長，讓彼此的優勢進行互補。

