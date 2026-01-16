華碩拚AI新戰場1》AI伺服器衝破千億營收 施崇棠火拚下一個決戰點

華碩AI（人工智慧）伺服器營收提前衝破千億元大關，但在算力需求快速擴張、同業全面湧入的情況下，外界好奇，如何在這片紅海尋求更大商機？華碩董事長施崇棠並未停留在數字本身，反而瞄準下一個戰場「AI Factory」（AI工廠）。

16日晚間，華碩舉辦尾牙，施崇棠一如往年，選在開桌前大聊公司展望。談到2025年，他點名伺服器事業單位和銷售團隊，高呼「表現非常好」。原來華碩AI伺服器營收已站上千億元大關，提前達成既定目標，跨過原先設定的成長里程碑。

站上AI第一戰場 從AI伺服器攻一條龍解決方案

他不以此滿足，重申AI伺服器營收成長，僅象徵華碩已站上AI的第一戰場，但真正的戰火才正要開始。施崇棠反覆說，AI帶來的是典範轉移，問題不止於算力，而是企業能否將AI真正導入並長期運作。

當外界聚焦AI伺服器規模擴張時，施崇棠談最多竟不是單一產品，反而是「端到端」的AI工廠。在他的眼裡，AI工廠不是單指硬體，是一套完整的交付能力，涵蓋從需求到系統設計、伺服器、儲存建置，到系統軟體、AI模型支援，乃至後續的維運與服務。

施崇棠堅定指出，華碩目標是讓客戶不僅拿到設備，還有可以實際運轉、可以持續擴充的AI環境。這也是他多次強調，華碩要做「從設計、製造到服務」一條龍解決方案的原因。

憑什麼走到這一步？ 靠華碩製造與服務

把戰線推進至AI工廠層級，意味著競爭門檻大幅拉高。難道華碩具備承擔企業級AI專案長期服務的能力？施崇棠露出自信地微笑，原來貓膩就在華碩長期累積的基本功。

他指出，華碩已建立全球彈性製造布局，並在各地設有約2,200個服務中心，有能力因應不同市場與客戶需求，提供在地化支援與長期服務。這項優勢，讓華碩具備交付能力，也能面對企業最在意的穩定度與維運要求。

換言之，施崇棠認為，AI工廠不是短跑的生意，是一場需要長期陪跑的AI競賽。

所謂的AI競局，他認為隨著AI模型、算力與應用持續進化，競爭焦點正從單一設備轉向系統整合與落地能力，誰能把AI變成可複製、可擴張的生產力，就有機會成為下一輪AI競賽的贏家。

在AI伺服器跨過千億門檻後，真正的問題不再是誰跑得快，而是誰能撐得久，華碩正式把戰場推進至AI工廠層級，對施崇棠而言，這不只是策略升級，而是對下一輪競爭位置的提前卡位。

真正的決戰點，已不再只是AI伺服器出貨數量、算力多寡，而是誰能把AI變成企業真正用得起、用得久的能力。