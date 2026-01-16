華碩拚AI新戰場2》未判手機死刑 施崇棠揭實體AI大戰略

新年伊始，爆出華碩退出手機市場的傳言，華碩董事長施崇棠16日出席自家尾牙，他看似首度正面回應此事，卻又四兩撥千斤，將話題引導至集團正集中火力發展「Physical AI」（實體AI）。

華碩手機部門長期虧損，已非第一次被點名「不玩了」。面對外界不斷追問，華碩手機事業何去何從？施崇棠始終沒有把話說死。

「不再增加新機種」 施崇棠刻意保留空間

在華碩尾牙記者會，施崇棠親口證實，華碩在手機事業「原則上不會再增加新的機種」。這句話很快被市場解讀為「淡出手機市場」，但施崇棠並未順著這個說法往下走。

廣告 廣告

他刻意補充，華碩仍會照顧既有客戶，手機產品的維修、升級與保固都會持續進行。對於是否退出手機市場？他始終沒有使用「收攤」或「退場」等字眼，而是反覆強調，這是一項資源重新配置的選擇。

這樣的表述，讓外界感受到一個明確訊號：手機線確實停下來，是否全面退出仍待觀察。

話不說死的背後 施崇棠把重心拉向實體AI

比起為手機去留辯解，施崇棠談更多下一步要往哪裡走。

他多次指出，AI正領航第4次工業革命，未來世界將充滿各種具備自我學習、適應變化與自動化能力的「Artificial Brains」（人工智慧大腦）。AI不只存在於雲端，也不只存在於PC，而是會延伸到各種具備實際行動與感知能力的Physical AI裝置。

在Hybrid AI（混合AI）的大趨勢下，AI會從PC延伸到各類實體裝置，並扮演關鍵角色。施崇棠強調，華碩多年內化的設計思維，正好能在這個階段與AI深度結合，創造新的創新機會。

正是在這樣的脈絡下，他選擇將資源更適切地挪移，為迎接重要的產業轉型預作準備。

手機長期賠錢 為何華碩不喊卡止血？

那問題來了。眾所皆知，華碩發展手機超過20年卻長年虧損，為何打死不退？難道與IP授權金收入有關？

市場人士指出，IP在半導體IC界很常見，但在下游品牌廠相對少見，華碩在過去的法說會已揭露，手機事業雖不亮眼，但握有驚人的通訊專利，如3G、4G、5G等智慧財產權，應用範圍包括新世代汽車、各類智慧裝置，隨著裝置數量增加，IP授權金收入隨之增加。

換言之，手機不再只是產品，是連結各項裝置與應用的關鍵通訊節點。他認為，在實體AI、車用與各式智慧設備逐步成形的過程中，這些專利反而成為華碩的重要防禦與籌碼。

隨著AI伺服器已站上第一線戰場後，華碩正把目光投向更長線的實體AI應用。手機，從前台退到後台，角色正在改變。

施崇棠沒有把話說死，或許正因為在他的盤算裡，手機早已不只是「該不該做的產品」，而是仍在整體AI戰略中，扮演著尚未退場的角色。