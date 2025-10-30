華碩攜手關渡宮導入智慧點燈 科技加持祈福更貼心
【記者趙筱文／東京報導】重陽節將至，華碩於台北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，結合LED燈牆與線上管理平台，讓信眾能更便利地替家中長輩祈福，也協助廟方提升營運效率，展現科技融入宗教文化的新樣貌。
迎接重陽節，不少民眾會到寺廟點燈祈求庇佑。華碩攜手台北關渡宮，推出「靈光e現」智慧點燈系統，盼能以更數位化、貼心的方式滿足信徒祈願需求，為長輩增福延壽，開創科技與信仰融合的創新服務。
華碩表示，傳統燈柱在旺季常因空間與燈位有限，導致信眾無法順利點燈。為此，團隊從同理心出發，多次實地觀察廟方流程，量身打造智慧燈位解決方案。系統結合LED數位輪播燈牆與一站式管理平台，不僅可突破燈位數量限制，還能自動完成上燈與謝燈流程，一鍵生成報表，大幅減輕廟務行政負擔。
此外，由於不再需大量燈柱佔據空間，神龕動線更順暢、環境更莊嚴肅穆。身在異地的信徒也能透過線上點燈即時參與，讓祈福不受時空限制，真正做到「無遠弗屆」。
關渡宮指出，現代科技已深刻改變生活樣態，宗教儀式亦可受益於創新服務。此次合作不僅提升營運效率，更是傳統文化與尖端技術結合的代表案例。華碩強調，未來將持續以尊重與理解在地文化為基礎，深耕文化場域，協助信仰傳承與永續發展。
