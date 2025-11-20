華碩旗下台智雲拚2026年興櫃 爭取海外主權AI商機

（中央社記者吳家豪台北20日電）電腦品牌廠華碩旗下子公司台智雲提供人工智慧（AI）算力服務，與華碩合作爭取海外主權AI商機。台智雲去年營收約新台幣9億元，今年有超過倍數成長，已啟動IPO（初次公開發行）計畫，預計2026年5月興櫃，2026年底送件上市櫃。

台智雲於2021年由華碩集團與科技部合作成立，實收資本額新台幣3.75億元，旗下3大業務包含AI算力代工、AI模型代工、AI算力租用服務，今年都已開始獲利。

自2018年協助建置台灣首座AI超級電腦「台灣杉二號」以來，台智雲已發展成為結合算力、模型與雲端運算的綜合型AI解決方案服務商，今天宣布品牌英文名稱由「Taiwan Web Service」改為「Taiwan AI Cloud」，傳達台智雲專注於AI基礎設施與AI代工服務的核心定位。

台智雲總經理吳漢章今天出席媒體交流會表示，台智雲採取「輕資產」營運模式，不同於傳統伺服器硬體製造商。台智雲核心策略是運用其他業者已建置的算力或協助業者建置算力，避免將繪圖處理器（GPU）列為自有資產而承受快速折舊壓力。

吳漢章指出，台智雲在台灣市場業務穩定，尤其在主權AI領域占有率極高，在政府重要計畫及主要部門扮演關鍵角色。海外市場比較著重越南、日本和中東地區，還需要時間醞釀機會，預期2028年海內外營收占比各半。（編輯：張良知）11411120