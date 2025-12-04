華碩智慧指揮中樞亮相2025醫療科技展

(記者謝政儒綜合報導)華碩以「Healthcare AI 引領智慧醫療 共築健康台灣」為主軸，於12月4日「2025台灣醫療科技展」盛大登場，內容涵蓋機器人協作、次世代數位醫療、醫療數據、AI 醫材、智慧醫材和先進醫學影像六大主軸，進一步強化智慧醫療生態系的整合與發展。華碩以AI技術為核心，全力協助全球醫療院所推動Healthcare 4.0數位轉型，共同實現「健康台灣」的願景。



華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示：「今年，我們正式完成代理式AI與醫療場域使用的機器人開發，有效提升診斷效率與照護品質。透過創新解決方案，華碩正引領台灣醫療體系邁向更智慧、更精準、更以人本為核心的新紀元。」



面對全球醫療人力短缺與高齡化挑戰，全台首創智慧指揮中樞 Maestro，以「自動化流程」減輕第一線醫護負擔。Maestro的核心技術在於結合 AI運算、機器人調度與資料串接，並整合類人形機器人 Zenbo Jr. II、服務型機器人 Kairo、跨載具虛擬人 Sage等，可即時理解任務內容，調度最適合的機器人執行，且自動支援導引、諮詢、衛教、數據採集等大量非臨床任務，讓醫護得以專注臨床決策與人文關懷。

Maestro 亦能延伸至院外照護應用，串接 Zenbo Jr. II、醫院既有的 HIS/NIS 以及 OmniCare+ 遠距健康數據管理平台，將出院後的健康追蹤、提醒與衛教納入同一流程中，讓照護得以從院內、社區到家庭無縫銜接，提升整體醫療效率。



透過與各級醫療院所的密切合作，華碩成功跨出整合式系統串接的第一步。今年第四季，華碩智慧醫療資訊平台 ASUS xHIS® 於新北市立聯合醫院正式落地，成為全台首家採用次世代標準的智慧醫院。新北市立聯合醫院項正川院長表示:「與華碩合作導入次世代HIS，是新北聯醫邁向智慧醫療的重要里程碑。」該平台整合門診、急診與住院核心系統，串接跨院區多專科資料，結合智慧醫令、病歷書寫與決策輔助功能，顯著提升診療效率與病人安全。



此外，華碩攜手臺北榮總啟用智慧病歷助手 (ASUS Clinical AI Assistant)，透過大語言模型 (LLM) 自動生成專業且符合醫院格式的病歷草稿，節省醫師的文書時間，更專注於臨床照護與決策。臺北榮民總醫院李偉強副院長表示：「透過華碩團隊的協助，我們期望在生成式 AI 導入後，能系統性改善臨床紀錄流程，也將分階段擴展使用情境，實現更智慧、更高效的臨床環境。」未來將結合語音輸入、異常偵測等功能，藉由AI 即時運算，提供臨床決策支援、跨科資訊整合等更全面的應用。



華碩內視鏡 AI 解決方案 EndoAim，以最先進的深度學習與電腦視覺技術為核心，於腸胃鏡檢查中即時偵測息肉、進行分類，並搭載全球首創、無須額外器具的一鍵息肉尺寸量測技術，大幅提升診斷準確性。根據多篇臨床文獻，導入 AI 可有效提升 ADR（腺瘤檢出率）至少約 14%，協助醫護即早發現潛在風險。



EndoAim 已全面導入台灣近60 家醫療院所，穩坐國內市場第一，包含：臺大醫院、亞東醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄榮民總醫院等多家醫學中心，基層診所也持續跟進，讓民眾在各級醫療機構皆能享有高品質的智慧醫療服務。EndoAim 也同步加速國際布局，目前已成功於海外有多家醫療院所導入，成為華碩醫療 AI 技術邁向全球的重要里程碑。



華碩手持無線超音波LU800聚焦自動量測、智慧流程與影像優化三大方向，已累積16項AI輔助功能。包含此次推出的「Auto Tissue」及與急診、加護病房必備的「Auto IVC」兩大AI新功能；「Auto Tissue」可在肌肉骨骼掃瞄中快速辨識組織分層，取得關鍵指標；「Auto IVC」能自動進行下腔靜脈量測，提供IVC直徑與塌陷率參考數據，提升診斷效率，縮短急救流程，展現臨床上的高效價值。

本次展覽首度亮相的華碩攜帶式超音波EchoLab，具備優異的影像畫質外，系統更內嵌免程式編碼平台與同步多訊號擷取技術(包含 RF raw data、外部時序控制埠等)，為診所、醫院、研究機構打造一站式超音波掃描與 AI 推論環境。當臨床掃瞄、資料擷取到AI模型開發與驗證皆可在同一超音波系統上無縫完成時，即使醫護團隊不具備工程背景也能建立客製化專屬AI 模型，加速智慧醫療在第一線的落地與創新。



華碩與Fujifilm攜手合作，結合Micro LED顯示器與Fujifilm Synapse 3D 進階醫學影像分析平台，透過華碩高亮度與廣色域、點距僅0.93mm的81吋Micro LED顯示器，呈現 3D 影像重建、器官分割與手術規劃等關鍵資訊。Synapse 3D 搭載ReiLI AI技術，協助從醫學影像中自動辨識並呈現關鍵解剖結構。系統內含超過 50 種專業模組，涵蓋放射科、胸腔科、肝膽外科、移植外科、心臟科與泌尿科等多個領域，可支援術前規劃流程及行動裝置查看，提升臨床工作效率，為醫師提供更完善的影像資訊參考。這項跨界合作將深化臨床影像應用，成為數位醫療轉型的解決方案。首次展出的 MA2482A 醫療顯示器具備23.8吋、八百萬畫素高解析度與2000尼特高亮度，符合 DICOM Part 14 標準，還具備低反射抗眩光技術與內建校色器，可自動做色彩校正，確保醫學影像的真實性與穩定性，並預計在2026年底取證FDA、TFDA與EU MDR醫療器材許可證。