華碩智慧病歷助手 臨床紀錄系統導入AI

醫療場域的臨床記錄文書負擔沈重，AI是協助醫護人員的重要關鍵。臺北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」，導入生成式AI於臨床紀錄系統；臺北榮總資訊室郭振宗主任表示，這是一項跨單位協作的工程，從資料整合、系統串接到AI生成格式，採用地端模型以維護醫院資料不外流；並建立完整的稽核機制，確保技術在醫療院所中安全可信。臺北榮總副院長李偉強表示，期望透過生成式AI的導入，系統性的改善臨床紀錄流程，未來也將分階段擴展使用情境，實現更智慧、更高效的臨床環境。

隨著臨床業務量逐年攀升，即使電子病歷系統在醫院廣泛使用，但醫護人員的臨床記錄文書負擔並未明顯降低，現有HIS/EMR系統的病歷書寫仍以人工輸入為主，臨床上醫師平均有三○至四○%的時間花在文書作業，一份病歷最長需花費一至二小時才能完成。

華碩智慧病歷助手採用生成式AI技術，透過大語言模型(LLM)根據醫院既有的病歷資料、檢驗結果與臨床紀錄模板，自動生成專業且符合醫院格式的病歷草稿，讓醫師可節省繁雜文書時間，專注於臨床照護與決策。

醫院導入生成式AI的主要目的，是希望透過智慧工具改善臨床流程，提升醫療品質與工作效率。臺北榮總教師培育科鄭浩民主任指出，未來AI不僅可協助文書，更能支持臨床決策與醫學教育，期待這項系統逐步拓展，讓病歷品質、教學材料產生甚至研究應用都能受益。

此次開發採「醫療場域共創模式」，由臺北榮總與華碩智慧醫療團隊共同驗證臨床需求、調整系統功能，打造更貼近醫院需求的智慧化臨床工作助理。今年十月率先在內科、外科、兒科及婦產科等臨床科別應用，提升醫護人員病歷紀錄文書效率，加速醫療體系智慧化轉型。本次啟用代表臺北榮總與華碩在長期合作計畫下的初步成果，未來將逐步擴展至更多科別與臨床使用情境，邁向全院落地的目標。