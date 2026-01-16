華碩歲末晚會豪發 8 輛新車回饋員工 李竺芯、A-Lin、動力火車輪番熱力獻唱

華碩16日於南港展覽館盛大舉行2025歲末聯歡晚會，由董事長施崇棠「我們有幸見證AI領航第四次工業革命的風生水起，所以這次我們必須積極掌握這人生難得一遇的契機，卯足勁，徹底貫徹。（圖片來源／華碩提供）

華碩16日於台北南港展覽館盛大舉行2025歲末聯歡晚會，由董事長施崇棠率領經營團隊，與逾八千名員工共襄盛舉。以「AI領航耀未來 華碩眾智創新猷」為主題，席開近820桌，展現華碩深耕AI領域的決心，更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋員工。

華碩電腦董事長施崇棠在晚會中感性勉勵員工「我們有幸見證AI領航第四次工業革命的風生水起，所以這次我們必須積極掌握這人生難得一遇的契機，卯足勁，徹底貫徹“Ubiquitous AI. Incredible Possibility”這個 All-in-on-AI的策略，並且搭配華碩內化多年的利器 — 設計思維，把AI的威力發揮到極致，進化產品創新與營運流程，展現In Search of Incredible 的品牌精神。」

今年由黃豪平、蔡尚樺擔綱主持，揭開精彩序幕。開場表演透過震撼的科技特效，將舞台化為「華碩艦隊」，帶領全場航向浩瀚無垠的 AI 宇宙。當主螢幕艙門在光影交織中緩緩開啟，董事長施崇棠率領副董事長徐世昌、共同執行長許先越及胡書賓現身，象徵領航者們引領全體員工勇往直前；隨後，經營團隊於台上舉杯，向全體公司員工致以最深摯的感謝。晚會更邀請金曲歌手李竺芯、A-Lin 輪番熱力獻唱，最後由搖滾傳奇動力火車壓軸演出，以多首經典曲目點燃全場熱情。

華碩尾牙有金曲歌手李竺芯、A-Lin 輪番熱力獻唱更祭出多達8輛汽車以及多項豐厚大獎回饋員工。（圖片來源／華碩提供）

回顧 2025 年，華碩十度入選《Fortune》全球最受推崇公司，第十二度於「台灣最佳國際品牌價值」榜中奪魁，並九度榮登《Forbes》全球最佳雇主，二度入選《TIME》雜誌全球最佳雇主榜單，同時亦獲《金融時報》評選為「2025最受信賴企業」，充分展現華碩在企業治理與人才經營上的成果。在創新與設計領域方面，華碩同樣屢獲國際肯定，《TIME》雜誌 2025 年最佳發明、德國紅點設計大獎、iF 設計大獎、IDEA Award，以及日本 Good Design Award 等多項國際指標性獎項中持續獲獎，彰顯兼具創新實力與設計美學的品牌價值。

展望未來，華碩將持續以「全方位 AI 公司」為目標，延續「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」策略，透過 AI PC 與各項創新技術，重塑辦公、創作及日常生活的全方位體驗。同時，亦積極推進「Physical AI」布局，強調其作為 AI 發展的下一個前沿。為此，華碩正加速深耕「AI Robot & Robotics」與「AI Glasses」兩大關鍵領域，旨在 AI 新紀元中佔據領先地位，為全球使用者開啟更多無與倫比的可能性。

