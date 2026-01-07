華碩發表 ROG XREAL R1：全球首款 240Hz micro-OLED 遊戲眼鏡，PC、主機與手機通吃

華碩 ASUS 在 CES 2026 前夕宣布推出全新穿戴式顯示產品「ROG XREAL R1」，這款裝置由 ROG 與 XREAL 合作打造，主打全球首款 240Hz micro-OLED 遊戲眼鏡，明確鎖定核心玩家與多平台遊戲族群。ROG XREAL R1 採用 1080p micro-OLED 面板，更新率高達 240Hz，官方宣稱在約 4 公尺距離可呈現等效 171 吋畫面，視野角達 57 度，並支援 3DoF 的 Anchor Mode 與 Follow Mode，可依使用情境固定或跟隨畫面位置。

華碩宣布 ROG Xreal R1 遊戲眼鏡（圖源：ASUS）

在硬體設計上，ROG XREAL R1 強調長時間配戴的舒適性，整體重量僅 91 公克，並搭載電致變色鏡片，可依環境光源調整透光度，音效部分則由 Bose 調校。連接與擴充方面，產品隨附 ROG Control Dock，提供 2 組 HDMI 2.0 與 1 組 DisplayPort 1.4 輸入，讓使用者可同時連接多種裝置，並透過 USB-C 相容 PC、家用主機、掌機，以及 Android 與 iOS 裝置，使用情境涵蓋遊戲、影音與行動娛樂。

依目前公開資訊，ROG XREAL R1 預計於 2026 年上半年上市，官方尚未公布售價，但外界普遍預期定位將落在高階市場，價格可能超過 700 美元。