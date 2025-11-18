文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：華碩公司官網

近期記憶體報價持續上揚，有人受惠就有人受害，其成本壓力蔓延至品牌端，包含華碩(2357)、宏碁(2353)、技嘉(2376)、微星(2377)…等成本壓力攀升，其中華碩衝擊大，美系外資指出由於華碩的消費型筆電與電競產品中DRAM成本占比相對高，預期將直接侵蝕毛利率，將其投資評等由中立下修為不如大盤，目標價調降至500元，使得今日股價持續重挫下跌7%以上，收在563元大關。

廣告 廣告

華碩在法說會指出，近期DRAM與SSD價格大幅上漲，已成整體PC業界的共同挑戰。公司自上半年察覺DRAM供應吃緊並已提前因應，將零組件與成品庫存各提升至兩個月，合計四個月庫存，使第四季影響相對有限。

華碩表示，將持續與DRAM供應商緊密合作，靈活調整備貨與採購策略，同時依據成本變化、通路夥伴狀況與市場需求，調整產品組合並適度調整價格，以降低記憶體漲價衝擊。

先前公布第三季營收為105.56億元，季增8%、年減16%，每股EPS為14.2元，累計前三季合併營收達5,359.81億元，年增23.74%，EPS為44.63元，已成功賺贏去年全年，市場看好有望挑戰51元大關。

華碩表示，集團未來三大支柱為消費性、電競與商用市場，其中商用業務受AI伺服器及商用PC強勁帶動，第3季比重升至三成、年增一倍。華碩看好商用電腦與AI伺服器將成為未來數年的新成長引擎。

伺服器方面，因AI需求火熱，比重提升至約兩成；華碩為首批出貨B300、GB300 AI伺服器的廠商，出貨進度順利。展望未來，公司將伺服器業務設定為積極成長目標，成為推動營運的關鍵動能。

▲圖片來源：CMoney 2357 華碩 K線圖

操作觀察-下跌帶量看好後續發展的投資人仍可持續關注，分批佈局找買點，全年有望挑戰50元大關，若跌破500元的話可說是特別值得留意。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--華碩目標價大調降 股價回落趕底 其實也沒那麼糟 - 理財周刊