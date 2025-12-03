華碩相機原始碼外流 急聲明未影響用戶隱私

▲華碩表示，供應商遭到駭客集團攻擊，但並未影響華碩產品、公司內部資料等。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞]

華碩驚傳遭駭客集團Everest點名，竊走超過1TB資料，並指稱今（3）日晚上11點前未回應，可能會公開竊取資料。華碩對此急聲明，是供應商遭攻擊，部分手機相機影像處理原始碼受影響，但未影響華碩產品、公司內部系統和用戶的隱私。

Everest近日在暗網聲稱成功入侵華碩內部系統，其中還包括疑似為華碩裝置使用的相機原始碼。在暗網貼文中宣稱已取得超過1TB的內部資料，內容包括與相機模組相關的底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。

廣告 廣告

駭客並要求華碩必須透過加密通訊軟體Qtox聯繫，揚言若在3日晚間11點前未回覆，可能將公開部分資料。

華碩表示，供應鏈廠商的系統遭到外部駭客入侵，影響到手機相機部分影像處理的原始碼，但強調華碩產品、公司內部系統與用戶隱私皆未受波及。公司已啟動資安應對措施，並持續強化供應鏈資安控管。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

錢麗鼓吹「給中共執政機會」後火速辦離職！華碩：依規處理

台南攜手華碩打造全台首座AI City 啟動大南方產業引擎

華碩擴展北美布局！斥資3.49億在加拿大購入新辦公室