華碩續居台灣品牌榜首 專家籲重返全球百大

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

2025年「台灣25大國際品牌」榜單昨（5）日公布，前25大品牌總體價值達151.49億美元，較去年成長2.7%，並已連續六年維持在百億美元以上水準。華碩（ASUS）以25.95億美元的品牌價值，第十二度蟬聯台灣最具價值國際品牌榜首。台灣大學國際企業學系名譽教授陳厚銘指出，儘管台灣品牌整體表現維持穩定，與全球百大品牌的差距仍有待縮小，呼籲政府與企業應加速調整品牌發展策略，力拚重返全球百大。

整體來看，台灣品牌價值仍呈現穩定成長，但與全球百大品牌的差距仍受到關注。陳厚銘表示，回顧2011年台灣品牌發展高峰期，HTC曾以36.05億美元品牌價值，首度進入Interbrand全球百大品牌榜單（第98名），當年宏碁、華碩、趨勢科技與康師傅等品牌亦同步跨越十億美元門檻，呈現多家品牌齊步成長的局面。

相較之下，2025年僅剩華碩、趨勢科技與聯發科三家品牌仍維持十億美元以上規模。陳厚銘分析，隨著全球品牌價值水準持續攀升，進入百大榜單的門檻亦大幅提高，今年全球第100名品牌DHL的品牌價值約69億美元，台灣榜首華碩的品牌價值則為25.95億美元，兩者差距已擴大至約2.66倍，顯示台灣品牌在全球競爭中的成長速度相對有限。

針對台灣品牌國際發展面臨的挑戰，陳厚銘認為，過去部分台灣B2C品牌採取高度依賴單一海外市場的經營策略，例如以美國或歐洲市場作為主要成長動能。此類「地主國導向」模式雖有助於短期擴張，但相對弱化品牌在母國市場的基礎累積，當海外市場環境轉變時，品牌韌性與長期信任的建立容易受到影響。

談及未來發展方向，陳厚銘認為，台積電（TSMC）在全球半導體產業中所建立的高度可靠與技術領先形象，已成為台灣具代表性的國際信任標誌，具有轉化為國家品牌資產的潛力。若能將此類科技信任延伸至整體國家形象，有助於台灣企業在國際市場進行品牌溝通與價值敘事，提升整體品牌能見度。

陳厚銘也指出，現階段台灣品牌表現呈現「穩定但成長有限」的狀態，未來若要縮小與全球百大品牌的差距，仍需更長期且具整合性的品牌發展策略。他建議，政府可重新檢視過往國家品牌推動經驗，結合科技實力、制度信任與文化特色，作為台灣品牌國際化的重要支撐。

照片來源：華碩官網

