華碩董座施崇棠領航做出決斷 手機資源轉移至商用PC與AI

華碩集團董事長施崇棠今天化身艦隊司令的角色出席「2025華碩歲末聯歡晚會」。

緊接在廣達之後，華碩今（16）晚在南港展覽館舉辦「2025華碩歲末聯歡晚會」席開820桌，華碩集團董事長施崇棠化身「艦隊司令」要與華碩全體同仁再戰2026年。而為華碩艦隊領航的施崇棠也在2025年底做出決斷，將人力與資源集中到更富未來性的商用PC與AI項目，而手機領域則「不會再增加新機種」，其態度相當清楚。

活動開場前，施崇棠特別先行接受媒體訪問，面對去（2025）年底傳出華碩淡出手機市場，施崇棠沒有沿用媒體提問所使用的「淡出」2字，而是換了一個方式陳述，他指出，會持續照顧既有手機用戶，但「不會再增加新的機種」，未來將貫徹「全力投入AI」的策略。

由於「不再增加新的（手機）機種」，施崇棠也繼而表示，相關資源必須進行適當挪移，以因應當前這場關鍵的產業典範轉移之戰，並透露會將更多能量挪至未來更具戰略價值的商用PC與AI領域。

施崇棠指出，2025年伺服器事業部表現非常出色，營收已提前達成原先設定的目標，目前已達新台幣千億規模。展望未來，他僅願透露「團隊已提出新的3年策略計畫，對AI伺服器前景充滿信心。」賣了個關子並未說明具體數字與時程。

