(2月4日，台北訊) 華碩舉辦「商用解決方案交流會」，吸引超過百家ISV軟體服務夥伴參與。面對 AI、雲端與資安需求同步升溫，企業數位轉型已不再侷限單一工具，而是需實際落地、被組織有效運用的整合方案。深耕商用市場多年的華碩，將瞄準製造業、服務業及教育市場，持續拓展解決方案布局，攜手ISV夥伴加速企業數位轉型進程。除垂直應用外，也搭配「產銷人發財資」與永續等七大企業共通領域應用，協助用戶輕鬆完成管理、業務與營運升級，掌握未來商機。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔期許攜手更多 ISV 軟體夥伴，串聯 AI、雲端、資安及數據分析與顧問服務等多元解決方案。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「華碩商用電腦長期穩居台灣市場第一，深獲企業與政教單位信賴。華碩將持續發揮完整的商用通路與客戶基礎優勢，扮演企業數位轉型的整合加速者，積極攜手更多 ISV 軟體夥伴，串聯 AI、雲端、資安及數據分析與顧問服務等多元解決方案。透過華碩的一站式平台，協助企業快速找到可實際落地、具系統性的解方，降低導入門檻，加速數位轉型進程。」華碩推動商用共好生態圈，亦象徵其商業模式從以硬體為核心，轉型為以「解決方案、服務導向、平台型」為主的B2B Marketplace，為企業用戶量身打造專屬軟硬體整合方案。

華碩號召百家ISV夥伴結盟 強化一站式商用解決方案布局。

此次活動特別邀請國內數位身分認證領域領航者「偉康科技」，以及以系統整合經驗為基礎，掌握實際場域需求的AI應用服務商「御督科技」，分享與華碩的合作經驗。兩家夥伴皆指出，透過華碩完善的業務通路與行銷資源，精準觸及企業及政教領域等多元客群，成功整合彼此的軟硬體技術，提升市場能見度與採用率。偉康科技更將OETH 無密碼身分認證、國際FIDO標準技術與華碩高品質硬體深度整合，協助企業導入零信任架構。

對ISV軟體服務夥伴而言，與華碩的合作不僅是技術整合，更延伸至聯合行銷、情境化方案包裝，以及業務與通路的共同推進，協助優質軟體服務被市場看見、被企業理解，並導入實際應用。華碩也誠摯邀請更多具產業洞察與創新能量的 ISV 夥伴加入，攜手擴大解決方案應用場景，結合華碩商用布局與市場影響力，共同開創合作機會，打造驅動產業升級的商用解決方案生態圈。

了解更多：華碩商用解決方案 https://esurvey.asus.com/?id=11207&code=7e03d10f-2ac6-4d01-ab64-1fe4a6f1e0d3&lang=zh_TW

