華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了

華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。

​Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求華碩透過加密通訊軟體聯繫，威脅若在3日晚間11點前未回覆，可能將公開部分資料。

而華碩在官網發布「關於第三方未經授權資料存取之公開聲明」指出，華碩的供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。



華碩表示，此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。

