華碩被駭！駭客組織Everest自稱握有1TB資料 公司強調未波及產品與用戶資料
知名科技品牌華碩（ASUS）近日驚傳遭駭客集團Everest入侵。該駭客組織在暗網聲稱，已成功入侵華碩內部系統，竊取超過1TB的資料，內容疑似包括筆電與手機相機的影像處理原始碼，並要求華碩須於3日晚間11點前透過加密通訊工具聯繫，否則將公開所竊資料。對此，華碩3日晚間發布聲明澄清，事件實際上是發生在其供應商系統，非公司本身的內部系統遭駭。
根據《民視新聞》稍早報導，勒索軟體集團Everest於暗網聲稱已侵入華碩內部系統，並竊取高達1TB的資料，要求華碩須在今晚11點前回應相關要求。對此，華碩於晚間發布聲明表示：「此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。」此外，華碩在官網公告中補充，實際遭駭為其供應商，事件影響範圍僅限於手機相機部分影像處理原始碼，並再次強調公司主體系統未受波及。
目前，外界仍不清楚遭攻擊的供應商具體為何，亦無確切資訊顯示駭客集團所要求的勒索金額。華碩並未進一步說明整起事件的詳細經過，僅以「未影響產品與用戶隱私」作為主要立場對外說明。
由於事件涉及資訊安全與企業形象，根據金融監督管理委員會的規範，上市櫃公司若發生重大資安事件，應即時依規定辦理重大訊息揭露。然而，截至目前為止，尚未見華碩依相關規定揭露此次駭客事件的具體內容。
針對此次事件，數位發展部表示，雖然該部門不負責處理民間企業的資安問題，但若企業有資安技術支援需求，仍可直接聯繫「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」（TWCERT/CC）尋求技術協助，以利相關單位介入處理與應變。
看更多 CTWANT 文章
媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟
台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒
10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知
其他人也在看
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 1
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 6
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 9
三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Android戰局大逆轉！Pixel 10 Pro XL擊敗S25 Ultra奪最強
【記者趙筱文／台北報導】Android手機榜單出現大逆轉。今年旗艦戰局原本被外界看好由三星Galaxy S25 Ultra穩坐冠軍，但真正奪下「2025年度最強Android手機」的竟是Google Pixel 10 Pro XL，意外成為今年Android陣營最大驚喜。從AI到相機表現，冠軍誕生的關鍵完全重新定義了高階手機的競爭格局。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
資安高風險App 數發部點名5款避免安裝
數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中又以小紅書違規樣態達15項最多。為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 716
Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊
Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
屏東調查站×屏基醫院攜手結盟 打造南臺灣最大資安聯防網
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 法務部調查局屏東縣調查站與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，於12月3日正互傳媒 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1