華碩被駭！駭客組織Everest自稱握有1TB資料 公司強調未波及產品與用戶資料

華碩遭駭客組織Everest勒索，傳出1TB資料外洩風險，引發關注資安防護。（示意圖／達志／美聯社）

知名科技品牌華碩（ASUS）近日驚傳遭駭客集團Everest入侵。該駭客組織在暗網聲稱，已成功入侵華碩內部系統，竊取超過1TB的資料，內容疑似包括筆電與手機相機的影像處理原始碼，並要求華碩須於3日晚間11點前透過加密通訊工具聯繫，否則將公開所竊資料。對此，華碩3日晚間發布聲明澄清，事件實際上是發生在其供應商系統，非公司本身的內部系統遭駭。

根據《民視新聞》稍早報導，勒索軟體集團Everest於暗網聲稱已侵入華碩內部系統，並竊取高達1TB的資料，要求華碩須在今晚11點前回應相關要求。對此，華碩於晚間發布聲明表示：「此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。」此外，華碩在官網公告中補充，實際遭駭為其供應商，事件影響範圍僅限於手機相機部分影像處理原始碼，並再次強調公司主體系統未受波及。

目前，外界仍不清楚遭攻擊的供應商具體為何，亦無確切資訊顯示駭客集團所要求的勒索金額。華碩並未進一步說明整起事件的詳細經過，僅以「未影響產品與用戶隱私」作為主要立場對外說明。

由於事件涉及資訊安全與企業形象，根據金融監督管理委員會的規範，上市櫃公司若發生重大資安事件，應即時依規定辦理重大訊息揭露。然而，截至目前為止，尚未見華碩依相關規定揭露此次駭客事件的具體內容。

針對此次事件，數位發展部表示，雖然該部門不負責處理民間企業的資安問題，但若企業有資安技術支援需求，仍可直接聯繫「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」（TWCERT/CC）尋求技術協助，以利相關單位介入處理與應變。

