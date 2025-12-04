華碩陸配員工喊「讓中共在台執政」身分遭註銷 何時返中？移民署說話了

錢麗遭廢止台灣戶籍。

陸配、華碩員工錢麗因經營解放軍粉專、宣揚武統被取消台灣身分與戶籍，內政部移民署1日也已通知廢止其依親居留，引發外界關注後續去向。對此，移民署表示，仍需持續與陸委會等相關機關研議，並將依據現行法令處理，目前尚無法對結果做出說明。

錢麗2007年結婚來台，2017年赴華碩任職，先前她遭週刊爆料指出，錢麗曾在公司內部指控執行長許先越「支持台獨勢力媒體」，還檢舉同事違反「中華人民共和國相關法律」，甚至揚言未來若「統一台灣」將把對方抓捕，並以粉專宣揚武力統一，引發關注。陸委會及移民署認定她不具備長期居留正當理由，依法註銷台灣身分及戶籍。她則在社群強調，將循行政救濟程序提出異議。

內政部長劉世芳昨日在立法院受訪時也被問及錢麗日前喊話「請給中國共產黨在台執政機會」。劉世芳直言，錢麗若希望中共執政，「回去中國大陸就可以，不用到台灣來」，並反問她堅持以中華民國國民身分自居，「不是很矛盾嗎？」

移民署強調，相關處置必須依程序、依法辦理，尚待跨部會研議，後續結果將再對外說明。



