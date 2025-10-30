華碩陸配員工錢麗「染紅」遭取消戶籍 陸委會：留台原因未消滅 訴願中

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 筆電大廠華碩今年3月被爆工會「染紅」，陸籍配偶女員工、工會幹部錢麗幹部竟向大陸舉報執行長許先越違反分裂國家罪，更成立解放軍粉專鼓吹武統。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（30）日下午在例行記者會中表示，該案經過主管機關內政部審查，認定她的言行有危害台灣社會安全之虞，依法廢止她的定居許可、註銷她的台灣戶籍，但她居留台灣的原因並沒消滅，她還是有婚姻，工作勞健保並不受影響，她現在訴願中，我們也歡迎她透過相關法律爭取自己的權利。

梁文傑說，錢麗是被檢舉的，原因有好幾項，其中一項就是她被人檢舉是臉書社團中華人民解放軍的管理員，這個粉專經常發表主張武統或是以軍事威脅解放消滅中華民國主權，或是支持中共政權統一台灣的言論。根據兩岸關係條例規定，我們給原籍大陸人士定居台灣的身分，同時她也保有一些撤回的條件，因為台灣跟對岸的關係非常特殊，一方面有交流的需求，但一方面我們有自我保衛的需求，行政機關就是按照相關規定依法行政，當事人也可以按照法律爭取自己權利的管道，所以她目前是在訴願當中，當然未來如果她訴願不成，還可以走行政法院的管道。

