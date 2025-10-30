華碩陸配鼓吹武統遭撤銷戶籍 陸委會：仍可以長期居留身分留在台灣
華碩陸配員工錢麗在公司內四處舉報同事與主管「支持台獨」，並鼓吹武統。陸委會今天（30日）在立法院表示已請移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍。陸委會副主委梁文傑今天（30日）在例行記者會上進一步說明，錢女婚姻關係存續，因此仍可以長期居留身分留在台灣。換言之，她仍可合法工作，勞健保等權益不受影響，而目前當事人已提出訴願，政府也尊重其尋求法律救濟的權利。
先前有一名在華碩任職的陸配錢麗向中國舉報公司主管「支持台獨」，甚至在臉書上成立解放軍粉專鼓吹武統，引發爭議。民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時問及處理進度，陸委會副主委沈有忠回應，該案已於8月25日請內政部移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍，使其回復為居留身分，並於8月28日完成戶籍廢止程序。
對此，梁文傑今天下午在例行記者會上進一步說明，該名個案經審查後，錢女言行確有危害我國國家安全與社會安定自由之虞，依據相關規定，廢止其定居許可並註銷台灣戶籍。
梁文傑強調，該名當事人的婚姻關係仍屬存續狀態，原有的居留原因未消滅，因此仍可以長期居留身分留在台灣。換言之，她仍可合法工作，勞健保等權益不受影響。目前此案當事人已提出訴願，政府尊重其依法爭取權利的程序。
面對外界質疑此舉是在限縮言論自由，梁文傑指出，該名個案被檢舉的原因共有數項，其中一項是她擔任臉書社團「中華人民解放軍」的管理員。該社團長期發表主張以武力「解放」台灣、消滅中華民國主權，或支持中共政權統一台灣的內容。這些言行涉及危害國家安全與社會安定，經相關單位審查後，依《兩岸人民關係條例》規定，廢止其定居許可、註銷戶籍。
梁文傑強調，《兩岸條例》之所以存在，是因台灣與中國間的特殊關係，一方面需維持人員往來與交流，另一方面也必須確保國家安全與社會穩定。該條例在保障定居權利的同時，也明確規範在特定條件下，政府得依法撤銷定居資格。
梁文傑重申，此案的處理屬依法行政，並非限制言論自由，當事人目前已提出訴願，政府尊重其尋求法律救濟的權利，並呼籲社會理解，相關措施是為維護國家安全與憲政秩序所必要的防護機制。
