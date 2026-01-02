華碩驚傳退出手機市場 公司緊急回應了

2026年一開春，傳出華碩退出手機市場的消息，包括ZenFone系列，甚至長期居於電競手機領導地位的ROG Phone也恐走入歷史。對此，華碩回應，2026年沒有推出新款手機的計畫。

有手機通訊商在社群平台上傳影片，宣稱華碩即將退出手機市場，甚至聲稱「手機部門只做到12月31日」，並對消費者表示，接下來不再有華碩新款手機可買。

針對傳聞，華碩回應《中央社》表示，華碩手機的營運、產品維護、升級和保固都會持續進行，但2026年暫無推出新機種的計畫。華碩進一步說明，手機事業單位營運維持不變，對於所有華碩手機用戶，華碩將持續提供完整的售後服務，且保修條款與軟體更新均不受影響。

事實上，華碩自2003年跨入手機市場，旗下ZenFone以高性價比一度獲得市場好評。然而，隨著手機市場競爭日益激烈，加上中國手機品牌在全球市場快速崛起，華碩手機業務也受到不小衝擊。儘管近年公司將重心放在高階ZenFone與電競手機ROG Phone 系列，但整體手機業務對集團營收的貢獻始終有限。

