華碩驚傳遭駭客勒索！ 公司回應了

華碩驚傳遭駭客勒索，傳出勒索軟體集團Everest在暗網宣布入侵華碩內部系統。

華碩驚傳遭駭客勒索！今（3日）下午有媒體報導指出勒索軟體集團Everest在暗網宣布入侵華碩內部系統，竊取高達1TB資料，並要求華碩於今晚11點前聯繫回應。華碩則在晚間表示「此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。」

華碩晚間於官網公告「華碩的供應商遭駭客攻擊。華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。」

廣告 廣告

至於是哪家供應商遭駭？遭勒索金額又是多少錢？截止刊登前，華碩皆未完整說明整起事件的來龍去脈，以「未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私」作為主要溝通論述。

由於事涉用戶資安與品牌信譽，依據金融監督管理委員會相關規範，上市（櫃）公司於發生重大資通安全事件時，應即依規定辦理重大訊息揭露，但目前尚未見華碩揭露此訊息。

數位發展部雖未負責民間企業資安問題，但表示「倘有資通安全技術支援之需求，得逕洽臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）尋求協助，俾利該中心提供事件相關之技術協處。」

更多鏡週刊報導

華碩打造AI City示範城市 胡書賓：盼明年逐步出海

台南市攜手華碩轉型AI City 胡書賓談合作三重意義

對準華碩ROG而來！ Vivo電競子品牌iQOO登台搶市