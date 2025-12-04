華碩驚傳遭駭客勒索、暗網放話竊走1TB資料 官方緊急回應

PC大廠華碩驚傳遭到駭客集團勒索。（圖：ASUS臉書）

PC大廠華碩驚傳遭駭客集團勒索，惡名昭彰的勒索集團Everest在暗網上宣稱，已成功入侵華碩內部系統，並竊取高達1TB資料，引發外界高度關注。對此，華碩也在3日晚間緊急回應，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響，但此事件並未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。

此事起於Everest在暗網上宣布，已成功入侵華碩內部系統，並竊取超過1TB的資料，其中疑似有華碩裝置使用的「相機原始碼」，Everest要求華碩必須透過加密通訊工具聯繫，並要求在3日晚上11點前透過加密通訊工具Qtox回復，若未聯繫則將可能公開已竊取的資料。

依照Everest過往作風，若企業未在期限內理會，通常會直接將竊得的資料公開。Everest於2021年崛起，被暗網圈內視為專門鎖定大型企業與高價值資料的「精準型勒索團體」，多次對國際級企業發動攻擊，手法相當強硬。

華碩稍早發出聲明指出，這起事件實際為華碩的供應商遭駭客攻擊，導致華碩手機相機部分影像處理原始碼受波及。華碩強調，並未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全，符合資安規範。