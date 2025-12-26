華碩「搶不到記憶體」乾脆自己做？傳進軍DRAM市場 公司一句話回應了

記憶體持續缺貨，導致筆記型電腦與手機等終端產品價格上漲。外媒報導指出，電腦品牌廠商華碩可能將進軍DRAM記憶體製造，最快有望於2026年投產。不過，華碩今日澄清，目前並無此計畫。

據科技媒體《Wccftech》報導，傳出華碩將於明年進入DRAM製造領域。由於需求龐大，市場預期未來幾年記憶體產品交貨將持續延遲；再加上美光旗下Crucial退出部分市場，供應更加緊張，記憶體短缺的情況預計將延續至2027年，甚至2028年。

廣告 廣告

面對這場長期挑戰，華碩計畫若記憶體價格與供應量在短期內無法恢復正常，將於2026年第2季末前建立專屬DRAM生產線。此舉若實施，將展現華碩在策略上與傳統記憶體巨頭如三星、SK 海力士及美光不同的思維。

不過，《中央社》報導指出，華碩表示目前沒有規畫投入記憶體晶圓廠。法人也認為，興建記憶體廠至少需要2年時間，仍無法解決眼前的供給問題，也難以預測未來價格與景氣，因此華碩應會持續專注於自身核心產品。

更多風傳媒報導

