華碩：漲價已是大趨勢 看市場動態決定最適當時機

（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠華碩共同執行長胡書賓今天表示，記憶體漲價趨勢至少將持續到2026年上半年，終端產品漲價「已經是大趨勢了」，品牌商還是要適當反映成本，華碩會機動調整產品組合，並根據市場動態變化來決定最適當的漲價時機。

胡書賓下午出席台北市電腦公會第18屆第1次會員代表大會，在場邊接受媒體採訪指出，在記憶體漲價影響下，終端產品漲價「已經是大趨勢了」，每家企業都面臨相同情況，品牌商還是要適當反映成本，只是每家節奏不太一樣。

廣告 廣告

至於華碩漲價時間點會落在明年第1季或第2季，胡書賓坦言，現在還無法預測，華碩會根據市場的動態變化，決定一個最適當的時機。

媒體追問華碩調整產品組合的具體做法，他表示，從入門、主流到高階機種，包括中央處理器（CPU）和記憶體規格，可以機動調整一些不同的排列組合。

胡書賓強調，華碩在高階機種特別是電競領域，本來就有一定的領導地位，現在比較有條件能夠因應漲價，但也不會因此忽略入門款及主流產品，還是會照顧到不同使用者的需求。

研究機構TrendForce分析，由於預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格。

TrendForce指出，在消費型筆電市場，儘管需求對整機規格與售價變化較敏感，但尚有成品及低價記憶體庫存支撐獲利表現，預料短期內可維持既有定價；但中長期仍將走向降規或調價，預期2026年第2季個人電腦（PC）市場將進入較顯著的調價期。（編輯：張良知）1141215