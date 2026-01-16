華碩「all in AI」猛攻伺服器 千億營收目標提前達陣

華碩董事長施崇棠。記者蘇健忠／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）昨（16）日舉行尾牙，董事長施崇棠表示，2025年面對關稅和地緣政治衝擊，華碩繳出不錯成績單。

華碩伺服器事業以及銷售團隊在2025年表現非常好，提前超越營收千億元的里程碑，展望後市，伺服器團隊已經提出未來三年的策略成長計畫，對前景充滿信心。

華碩在南港展覽館舉辦2025尾牙歲末聯歡晚會，席開820桌，總計八千多名員工同歡。

施崇棠表示，人們未來有幸見證AI領航的第四次工業革命，未來世界將會充斥各種大小的artificial brains（人工大腦），串聯並提供人類智慧。這些人工大腦可以自我學習，適應新的變化，會產生史無前例的典範轉移。

施崇棠指出，華碩貫徹「all in AI」的策略，終極目標是讓AI無所不在、人人可用，從雲端到邊緣，從PC到各種實體AI裝置，全面融入生活與工作。

華碩2025年全年營收7,389.07億元，年增26%，創歷史新高，受益於伺服器、電競與商用電腦的營收增長。華碩在電競與消費市場居於領導地位，擴大企業領域的成長，成功建立多重成長動能策略。

針對AI伺服器業務展望，施崇棠指出，華碩伺服器事業與銷售團隊去年提前達成超越營收千億元的里程碑。華碩全球化彈性製造布局已經做好，加上全球約2,200個服務中心，可以提供客製化和端到端服務，對前景充滿信心。

華碩原先估伺服器將占整體營收比重為10-15%，但AI伺服器市場需求火熱下，華碩2025年第3季伺服器營收年增逾100%，占華碩整體營收比重約兩成，表現優於預期，主要成長來自AI伺服器產品。

華碩表示，公司是第一批出貨B300及GB 300 AI伺服器的企業，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，將設定積極成長目標，擴大業務版圖。

