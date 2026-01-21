華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 超頻版顯示卡開箱評測：除了高效能還有精緻木紋飾板設計與USB-C輸出！是創作者的最愛

華碩特別設計為創作者而生的 ProArt 產品線現在越來越豐富了，除了螢幕之外，還多了顯示卡、主機板、一體是水冷散熱器，以及電腦機殼，如果您和我一樣非常喜歡 ProArt 產品線的設計元素，那真的是不要錯過這篇開箱文！雖然說最近顯示卡價格已經隨著記憶體大缺貨而開始漲價，但是生財器具還是得進快投資下去，這樣才好讓你「錢滾錢」啊！言歸正傳回到正題，這篇要為大家評測的是華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 超頻版顯示卡，產品不但擁有極佳的繪圖效能與 AI 算力之外，還有許多專為創作者們貼心設計的功能，例如像是首款提供 USB Type-C 顯示輸出、可連接四台顯示設備、2.5 slot 可於小型機殼 (SFF) 安裝，同時滿足遊戲玩家與創作者們對 GPU 效能上的需求！

本篇將為大家開箱介紹評測華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB 超頻版

在外觀與散熱設計上，華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB 超頻版採用典雅的棕色木紋設計，以及間接 Aura 燈效，充滿特別穩重的個人化風格。而三顆軸向式正逆轉風扇可推動更多氣流，搭配 MaxContact 與相變 GPU 導熱墊，能有效且快速的將熱轉移出去。

華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 採用典雅的棕色木紋設計

2.5 slot 設計可讓機殼內部空間更有餘裕，搭配華碩自家 ProArt PA602 木質透側版機殼更加對味！

ProArt GeForce RTX 5080 主要特色

採用 NVIDIA Blackwell 架構和 DLSS 4 2.5 slot 小尺寸外型，具備強化的散熱設計，在相容性與效能之間尋求完美平衡 支援 USB Type-C，為內容創作流程提供更佳的多元應用性 MaxContact 設計搭配均溫熱導板​可確保高效的熱轉移，提供頂級效能 相變 GPU 導熱墊有助於確保最佳的熱轉移效率，降低 GPU 溫度以提升效能與可靠性 軸向式風扇可推動更多氣流 極簡設計採用典雅的棕色木紋飾面，以及間接 Aura 燈效，實現無限的個人化風格 全自動製程技術提供頂尖的精準度與可靠性 GPU Tweak III 軟體提供直覺化的效能調校、進階散熱控制和系統監控功能

華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB 超頻版開箱

包裝盒設計如上，清楚的告訴大家它採用 RTX 5080 繪圖晶片、OC 版本、16GB 顯示記憶體、具備 AURA 燈效，支援 NVIDIA DLSS 4、光追、REFLEX 與 STUDIO 技術。

ProArt GeForce RTX 5080 採用三顆軸向式正逆轉風扇，風散上方可以看到有配置棕色木紋層壓飾邊和精緻的 ProArt 金色元素，此外風扇的軸心也是以金色的 ProArt 與 ASUS 標誌設計，可以完美呈現簡潔而精緻的美學。

近拍一下棕色木紋層壓飾邊與風扇給大家看～

風扇採用了雙滾珠軸承設計，每個風扇都有軸向式版本的 11 個葉片，而雙滾珠軸承能讓使用壽命最長達油封軸承的兩倍！

大家可以參考上圖；中間風扇是順時針旋轉，而兩個外側風扇以逆時針方向旋轉，以減少亂流並最大化空氣通過散熱器的分散效果。當 GPU 溫度低於 50°C 時，三個風扇都會停止運轉，除了省電更能完全靜音！而當溫度超過 55°C 時，風扇就會再次啟動，並參考一個平衡效能和噪音的轉速曲線，同時適用於工作或娛樂。

除了風扇軸心外，顯示卡右下方還有個非常精緻的 ProArt 標誌。

顯卡上更有精緻可支援 AURA 燈效點亮的 ProArt 標誌，低調且優雅！（搭配ASUS ProArt PA602 木質透側版機殼還有內建顯卡支撐架喔！）

配件主要有 PCIe 16-Pin 轉 3 組 PCIe 8-Pin 轉接線，以及精緻好用的 ProArt 顯示卡支撐架。

顯卡輸出檔板採用 304 不銹鋼配置，如上圖由左至右依序配置了兩組 DisplayPort 2.1b、一組 USB Type-C，以及一組 HDMI 2.1b。

其中 USB-C 連接埠可提供 5V/3A（15W 供電），因此可以單線接駁一些可攜式螢幕來使用，不過它可不能讓你充當 USB 資料傳輸用喔！

顯示卡採封閉式的條紋欄柵設計，也有支架固定鎖孔配置。

採金屬背板設計堅固耐用又兼具良好的散熱特性，此外電路板部分還有特殊的防護塗層全面包覆住，這樣可有助於防止因濕氣、灰塵或碎屑造成的線路短路情況發生。

這邊也有大開孔設計來散熱

而這大型背板通風孔可顯著增強散熱效果，並確保最佳溫度、效能、壽命和穩定性。

配置 1 組 PCIe 16-Pin 供電，亦可透過附贈的 PCIe 16-Pin 轉 3 組 PCIe 8-Pin 轉接線（官方建議使用 850W 或更高瓦特數的電源供應器）。

將 ProArt GeForce RTX 5080 平放可以看到它的厚度相較於其它 RTX 5080 纖薄不少，因為除了採用 2.5 slot 設計外，還有先進的散熱系統，配備軸向式風扇、熱導管和均溫熱導板​，可實現高效散熱，以及低溫、低噪音和高效能兼具的效果。

均溫板＋6 根熱導管的散熱器設計

大家可以參考上圖，該均溫熱導板​、熱導管和散熱器設計相當紮實，能有效將 GeForce RTX 5080 GPU 的熱量導出。

在 GPU 與均溫熱導板之間華碩特別配置「MaxContact」鏡面直觸散熱技術，這是 ASUS 的獨家製造技術，可有效將 GPU 散熱器的表面積增加 5%，以提高散熱效率；這是華碩高端顯示卡效能與穩定性的重要保證技術喔！

均溫板替 GPU 晶片與記憶體顆粒散熱，並再透過 6 根熱導管將廢熱傳遞至散熱鰭片

此外這之間還有優質的相變 GPU 散熱片，透過熔化有效填補 GPU 和散熱模組之間的間隙，提供強大的導熱性與散熱效果。

雙 BIOS 設計

ProArt GeForce RTX 5080 如同華碩其它款顯示卡採用的雙 BIOS 設計；其中效能模式（ＰMode）能調高風扇轉速以強調散熱效果，而安靜模（Q Mode）則在保持相同功率目標和頂級設定的同時，提供較不激進的風扇曲線，在中等溫度下實現更安靜的運作。

上圖可看到此雙 BIOS 開關，可以切換 P 效能、Q 靜音模式。

對於創作者來說這設計可能相當實用，因為在創作時需要強大效能表現，但在不進行繪圖相關設計過做時，希望無噪音來好好放鬆心情來思考各種創作靈感。

NVIDIA GeForce RTX 5080 特性

在介紹完了這張顯卡的設計配置後，我們再來看一下繪圖核心的規格特色部分；首先 NVIDIA GeForce RTX 5080 的 AI 效能達到 1801 TOPs，CUDA 核心數高達 10752，而華碩這張 ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 超頻版顯示卡採 PCI Express 5.0 介面， 配置 16GB GDDR7 顯示記憶體，超頻模式下 GPU 速度可達 2730 MHz，預設模式則是 2700 MHz；數位最高解析度可高達 7680 x 4320。

RTX 5080 顯卡搭載 NVIDIA Blackwell 架構具有第五代 Tensor 核心與 DLSS 4 技術！

GeForce RTX 50 系列 GPU 將 3D、影片和生成式 AI 的創作效能提升高達兩倍，其中 FP4支援可以提供強大的AI 效能，並且支援多達三個 4:2:2 色彩格式的編碼器，而全新的 AI 工具還能增強直播功能、DLSS 4 可提升 3D 渲染效果。

RTX 5080 顯卡其它特色如上，我就不一一贅述了～

RTX 5080 顯卡將較於上一代在遊戲上的效能也提升不少！

效能測試：

測試平台資訊

處理器：AMD Ryzen 7 7700X 主機板： ProArt X870E-CREATOR WIFI 記憶體：十銓 T-CREATE EXPERT DDR5 6000 (16GB x4）64GB 顯示卡： ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 電源供應器：ROG Strix 1000W 機殼： ProArt PA602 木質透側版 現代黑 作業系統：WINDOWS 11 專業版 24H2

上圖為 ProArt X870E-Creator WiFi 主機板

ProArt X870E-Creator WiFi 具備 16+2+2 整合式功率級、DDR5 插槽、PCIe 5.0，以及雙 USB4、10 Gb 和 2.5 Gb 乙太網路以及 WiFi 7 等超快連線速度，能充分發揮最新 AMD Ryzen 9000/8000/7000 系列處理器的效能，是專為創作者而生的高階主機板！

上圖為 ProArt PA602 木質透側版電腦機殼

接下來要特別帶到這款剛上市的 ProArt PA602『現代黑』木紋版。

它採用 FSC 認證的天然實木，這種深邃的黑色調非常沈穩，能完美融入專業創作者的工作空間。不只顏值高，它前面板直接預裝兩顆 200mm 超大風扇，搭配雙導流板設計，開箱即享頂尖散熱，同時支援 420mm 水冷排，效能擴充性極強。

更驚豔的是它還有創作者友善設計：像是免工具顯卡安裝、內建顯卡支撐架，甚至紅外線灰塵偵測等等，讓組裝和維護都變得優雅輕鬆。如果你在找一款既有頂級效能、懂使用者需求又有質感的機殼，這款現代黑PA602絕對是你的首選。

機殼上方還有還有可以隨時切換風扇速度模式的開關設計、防誤觸電源鎖以及一組 20Gbps type-c 連接埠！

首先看一下 CPU-Z 裡面的資訊；這邊可以看到 AMD Ryzen 7 7700X 具備 8 核心、16 執行緒，最高功耗來到 105W。

來都來了，就跑一下 CPU-Z 的測試，這邊可以看到單核心來到 734.3，多執行緒則是來到 7869.1～

透過 GPU-Z 可以正確辨識到 GPU 詳細規格資訊如上，為 RTX 5080 配置 GDDR7 Samsung 記憶體（16384 MB）可以看到 GPU Boost 時脈為 2700 MHz，基礎時脈為 2295 MHz。

對了 RTX 5080 顯卡的預設功耗（TDP）為 360W，加上 AMD Ryzen 7 7700X 最高功耗 105W 後等於 CPU+GPU 部分要給足 465W，而電供我會建議配置 1000W 較為充裕（至少 850W）。

Geekbench 6 GPU 測試 OpenCL 跑分成績為 282488 的超高分！是我們測試許多同規格產品分數最高者！

在 3DMARK 的 Time Spy 跑分測試中來到 26287 的超高分！

而 Time Spy Extreme 跑分更是來到 13414 的高分！

在 Fire Strike 跑分測試中，分數來到 50806 分！

而在 Fire Strike Extreme 跑分測試中，分數來到 35796 的超高分！

在 Speed Way 測試中，分數來到 9287 的超高成績！

NVIDIA DLSS 4 測試部分是開啟之後 191.5 FPS，相較於關閉提升五倍多！

在 Steel Nomad 測試中，分數來到 8633~

在 Port Royal 分數來到 23507 的超高分！遊戲幀率超越 200+ FPS

在 Solar Bay 測試中，分數來到 170317 的超高成績！

在 Solar Bay Extreme 測試中，分數來到 32194 分！

網格著色器測試部分是開啟之後來到 1000.06 FPS，相較於關閉提升約三倍！

最後來測一下遊戲的 Benchmark！

在 Monster Hunter Wilds Benchmark 中，不但有開啟光線追蹤功能，並且開啟高畫質預設組合，Full HD 解析度測試的分數來到 30188 分，平均幀率為 177.09 FPS，獲得「可非常順暢地遊玩」結論！

而在 FF XIV Benchmark 的分數高達 28821，獲得 Extremely High 的結論（Full HD）！

總結這兩個測試數據結果，用華碩 ProArt GeForce RTX 5080 16GB 超頻版暢玩 3A 大作遊戲絕對毫無問題！

使用心得總結：

整體來說，華碩這張 ProArt GeForce RTX 5080 16GB 超頻版顯示卡不但能滿足創作者們對於各種 3D 渲染工作上的需求，以及各種 AI 算力效能，並且可以帶給遊戲玩家們獲得優異的遊戲效能與光追特性，以及 RTX 50 系列繪圖晶片所帶來各種新技術，包含目前越來越多的 DLSS 4。 這張顯卡的散熱控制部分令人放心，在效能測試時可以監測到溫度控制得相當好，再加上 ProArt PA602 木質透側版電腦機殼優異的風流設計，完全不用擔心長時間使用的溫度問題，且還有開關可以直接切換風扇的運作模式。 此外，特別提供一組 USB Type-C 輸出真的非常便利，對於只有提供 USB-C 輸入的顯示設備，這張顯卡就能完美對應了！

