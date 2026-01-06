華碩 ROG Zephyrus Duo：兼具雙屏 + 電競的效能怪獸｜CES 2026

ASUS ROG Zephyrus Duo 2026：兼具雙屏 + 電競的效能怪獸｜CES 2026

多年來，ASUS 以硬件設計造詣推出雙螢幕筆電，因為「兩塊螢幕比一塊好」。從最初的實驗性產品到現在，在 CES 2026 上初登場的 ROG Zephyrus Duo 16，更是塞進更強大規格的電競雙屏筆電，為玩家帶來多一倍的視覺體驗。

巧妙的副螢幕與散熱機制

這款筆電的核心在於擁有兩片同規格的 16 吋 3K 解析度、120Hz 更新率以及高達 1100 nits 的峰值亮度的 ROG Nebula HDR OLED 面板，支援 100% DCI-P3 廣色域與觸控功能，更獲得了 VESA DisplayHDR 1000 認證，無論是沉浸式遊戲、3D 建模還是影片剪輯，都能提供無與倫比的視覺延伸感 。

為了支撐這頭效能怪獸，華碩導入了 ROG 智慧散熱技術，結合液態金屬、大面積均溫板和石墨片組成複合式散熱結構，再透過副螢幕抬升後的空間作為進氣口，配合低至 0 分貝的雙風扇系統，確保在高負載運作下依然能「保持冷靜」。

極致工藝與無限靈活性

儘管搭載了雙螢幕與頂級硬體，這台機器依然維持了優異的便攜性，機身厚度僅 1.95 公分，重量則控制在 2.85kg 。全新的 Stellar Grey 配色的全 CNC 銑削鋁合金機身，搭配機蓋上重新設計的 ROG Slash Lighting 燈效，充滿未來感 。

獨特的支架設計讓它具備 5 種使用模式，包括傳統筆電模式、雙螢幕創意模式等 。此外，它還配備了全尺寸的可拆卸式磁吸鍵盤，以及比前代增大 267% 的觸控板，極大提升了操作的舒適度 。

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 主要規格一覽 ：

處理器：次世代 Intel Core Ultra

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 5090 筆電 GPU

記憶體：64GB LPDDR5X

儲存空間：最高 2TB PCIe Gen5 SSD（支援 Easy Swap 快速更換）

螢幕：雙 16 吋 3K OLED, 120Hz, 0.2ms, HDR 1100nits

電池與充電：90Wh 電池，支援 30 分鐘充至 50% 快充

連接性：Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, SD 快傳插槽

音效：6 揚聲器系統（2 個高音 + 4 個低音單體），支援 Dolby Atmos

