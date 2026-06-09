華碩5月營收創新高 子公司研揚、轉投資廣積與廣錠同日漲停

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華碩5月集團營收為690.94億元，創同期新高紀錄，子公司研揚5月營收創下歷史新高。（攝影／鄭國強）

華碩（2357）9日公布今年5月集團營收為690.94億元，年增9.3％，創同期新高紀錄。華碩同日股價小漲6元，收在850元，股價在盤中觸及季均線後反彈。

單4月華碩稅前淨利50.5億元，年增222.48％；歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02％，單月每股純益達7.15元。

華碩的子公司研揚（6579）9日股價漲停，收在164元，直接攻回季線之上，研揚在6月8日台股大跌1千多點當天收盤後、傍晚公布5月自結營收9.72億元，年增率48.85％，創下歷史新高。

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研揚持股超過25％，可被視為泛華碩集團的廣積（8050）股價在9日也是漲停鎖死，收在58.6元，一舉站上月線54.61元，廣積還沒有公布5月營收，最晚10日要公布，9日股價就先漲停鎖死來看，5月的營收可能會有不錯的成績。

研揚接單出貨比（B/B值 BB Ratio）維持在1.35的高水準，訂單能見度已延伸至6個月。總經理林建宏指出，第二季營收成長動能強勁，超越首季並續創歷史新高的機率非常大

根據5月底研揚法說會上公司當局表示，研揚2025年AI相關營收年增約115％，占比已達20％；展望2026年，AI營收占比有望提升至25％。

一樣是工業電腦的廣積即將公布5月營收，券商的報告中指出，廣積的訂單能見度並不只是單一題材支撐，而是來自多條產品線同步改善。第二季毛利率升至30.46％，單季EPS達2.22元。

廣積持股3成的博弈與綠能設備廠廣錠（6441）公告5月營收1012萬元，較去年5月3千多萬衰退了66.85％，但股價在9日同步漲停鎖死在24.2元。

(原始連結)





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