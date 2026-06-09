華碩5月營收月減15.65％ 累積前5月營收年增34.54％
〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩(2357)公告5月合併營收為690.94億元，月減15.65%，年增9.30%，累積今年前5月合併營收3593.79億元，年增34.54%，展望第二季，華碩預估，PC產品營收季增與年增均為10-15%，零組件業務年減10%，伺服器業務維持強勁增長動能，季增50%、年增200%。
由於AI伺服器需求強勁，華碩擠進新一代AI伺服器Vera Rubin第一批供應鏈，公司於上月法說會上修AI伺服器全年營收成長目標，從年增50-100%上修至逾100%。華碩表示，目前營運進展符合預期。
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