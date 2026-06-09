華碩5月營收690.94億元 創同期高
[NOWNEWS今日新聞] 華碩今（9）日公布5月營收690.94億元，月減15.65%、年增9.3%，改寫歷年同期新高；前5月營收3593.79億元，年增34.54%。
華碩4月自結稅前淨利50.5億元，年增222.48%；歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02%，每股純益7.15元；前四月EPS已達20.34元。
華碩表示，本季與下半年訂單能見度掌握度高，雲端服務供應商需求增，AI基礎建設需求強，AI伺服器接單動能大大提升。
AI伺服器是成長最強的業務，第一季AI伺服器業務成長翻倍，預期第2季可望季增50%、年增200%，全年伺服器展望從原先估營收成長50%至100%，調整為翻倍成長，AI伺服器有望成為華碩長期成長的第三支柱。
PC業務方面，華碩指出，受記憶體與CPU等零組件價格上漲影響，今年PC全年出貨量恐年減10%至15%，不過，由於平均售價提升，市場營收有機會持平或小幅成長。本季預估PC產品營收將季增，且年增10%至15%；零組件業務則估較上季持平、年減10%。
華碩9日股價上漲0.71%，收850元。
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