華碩8項產品齊獲金點標章 美學效能全面綻放

(記者謝政儒綜合報導)華碩與旗下知名電競品牌 ROG 玩家共和國宣布，今年共有 8 項產品榮獲金點設計獎標章肯定，橫跨筆電、路由器、電競手機、電競裝備等品項，其中ROG Falcata 電競鍵盤與 ROG Phone 9 Pro從中脫穎而出，入圍「年度最佳設計」決選名單，展現華碩在設計美學與巔峰性能上無與倫比的追求與承諾。







ROG Falcata 磁軸鍵盤，首次採用 75% 分離式設計，賦予玩家高度操作彈性，可依個人需求拆下右側，單獨使用左半部，為滑鼠釋放更多空間，重新定義電競鍵盤的可能。搭配可熱插拔的ROG HFX V2磁軸以及全新的ROG 霍爾感應器，還能自訂觸發行程範圍(0.1~3.5mm)，並以0.01 mm為單位精細微調。此外，透過ROG SpeedNova 8K 無線技術，能實現超靈敏的8000 Hz 輪詢率，以及多功能三模連線(藍牙® / 2.4 GHz無線 / 有線USB)，完美結合精準度、速度和跨平台適應性。其四層消音減震結構、可拆式矽膠腕托以及獨特的可調式傾斜角度，更確保長時間使用的舒適性，是追求性能與人體工學玩家的理想首選。



ROG Phone 9 Pro 憑藉大膽、以玩家為中心的設計，帶來劃時代頂級遊戲體驗，包含擁有可自定義的 AniMe Vision 顯示器，內建648顆可編程 mini-LED，可呈現動態動畫，以及獨家 AniMe Play 經典像素風格遊戲；搭載高通® Snapdragon® 8 Elite處理器，結合 ROG 獨創中置架構散熱系統，打造 360° 全面散熱確保穩定的高效運行。為了讓玩家盡情投入電競對戰，ROG Phone 9 Pro 內建的AirTrigger 按壓觸控鍵設計，以及外接 ROG Tessen控制器提供如遊戲機般精準的操作手感，加上令人驚豔的185Hz/1ms AMOLED螢幕，以及市場唯一 AI 遊戲強化功能，無論是居家或外出，都能實現不間斷的競速快感。



金點設計獎創立於1981年，旨在表揚傑出的創新設計，鼓勵企業重視設計力與研發，增加品牌附加價值，同時為消費者與市場提供優質設計認證，創造美好生活品質。今年共收到 429件參賽作品，經初、複、決審後，最終有90件作品入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」。