華碩CES發表AI新技術 聚焦3領域提升生產力

（中央社記者吳家豪台北7日電）美國消費性電子展（CES）熱鬧開展，電腦品牌廠華碩今天發表新一代人工智慧（AI）創新技術，聚焦Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，協助使用者運用AI提升生產力。

華碩共同執行長胡書賓透過新聞稿表示，AI的真正價值在於簡化工作、激發創意並提升日常生活品質。本次在CES 2026，華碩展示如何打造貫穿各個使用情境、端到端的體驗，持續引領AI變革。

廣告 廣告

在Workspace AI領域，華碩以一站式AI平台ASUS MyExpert為產品核心，提升生產力、改善工作品質。MyExpert將5大智慧功能整合於單一介面，包含AI Chat、Knowledge Hub、內建AI Writer與Mail Master的進階工具、具備會議紀錄摘要及待辦事項清單的AI Expert Meet，以及可即時檢索檔案的File Search。

在Creator AI領域，華碩結合硬體與AI應用程式，包含StoryCube、MuseTree與Creator Hub，打造智慧創作平台。其中，ProArt產品專為高強度剪輯、行動內容創作而設計。

針對Everyday AI領域，華碩打造智慧裝置，將AI帶入日常生活，能融入工作、創意發想及日常事務裡。例如，ASUS Zenbook DUO雙螢幕筆記型電腦搭載2個14吋ASUS Lumina Pro OLED顯示器，轉軸設計將2塊螢幕間的間隙縮小70%，帶來更好的雙螢幕觀看體驗，這項產品登上CES 2026創新獎「人工智慧」類別的獲獎名單。

此外，微星在CES 2026宣布推出全新AI桌上型電腦產品線，專為AI邊緣運算需求而打造，採用AMD Ryzen AI Max+ 300系列處理器，總AI算力最高可達126 TOPS（每秒1兆次運算）。

微星指出，AI Edge系統採用突破性的記憶體架構配置，能有效消除傳統視訊隨機存取記憶體（VRAM）容量的瓶頸，輕鬆應對大型模型的推論需求。（編輯：楊凱翔）1150107