華碩CES 2026揭示新一代創新技術 展示AI產品生態系

記者古可絜／綜合報導

華碩今（7）日於CES 2026《Always Incredible》線上發表會正式揭示新一代AI創新技術。聚焦Workspace AI、Creator AI與Everyday AI三大領域，並展示AI產品生態系，從高效能桌上型電腦、輕薄便攜的筆記型電腦，到隨身攜帶的精巧AI裝置，以及支援AI的軟體與體驗，讓所有使用者都能運用AI提升生產力並釋放創作能量。

在Workspace AI領域，華碩透過無縫整合Cloud AI與On-Premise AI，打造兼具生產力與安全性的智慧工作解決方案。MyExpert將五大智慧功能整合於單一且直觀的介面中，包含AI Chat、Knowledge Hub、內建AI Writer與Mail Master的進階工具、具備會議記錄摘要及待辦事項清單的AI Expert Meet，以及可即時檢索檔案的File Search。

融合極致輕薄設計、AI驅動效能與企業級安全防護，ASUS ExpertBook Ultra為專業Copilot+ PC筆電樹立全新標竿，結合Microsoft Copilot+ PC功能與ASUS MyExpert，支援AI驅動的多工處理、加速工作流程及高運算需求的AI應用。

ASUS UGen300 USB AI加速器能釋放邊緣AI潛能，瞬間將任何裝置轉變為AI工作站。搭載Hailo-10H處理器，具備40 TOPS的AI加速效能，並配備8GB專屬LPDDR4記憶體，可輕鬆應對大型模型與複雜生成式AI任務。

ASUS NUC 16 Pro迷你電腦為AI驅動的企業應用帶來快速、智慧且安全的運算體驗。最高採用Intel® Core™ Ultra X9系列3處理器與LPDDR5x記憶體，可提供高達180 TOPS的強大平臺算力，不僅可加速AI開發、機器學習與進階資料分析，更可滿足各類高負載智慧應用需求；ASUS ExpertCenter PN55迷你電腦專為高需求的企業、辦公與工業工作負載而生，以高效AI運算能力推動更智慧、更快速的工作流程。

華碩結合強大硬體與ASUS獨家AI應用程式，包含StoryCube、MuseTree與Creator Hub，有效提升創作效能打造高效、智慧且靈活的創作平臺。ProArt GoPro版本專為行動創作者打造，結合GoPro靈感設計與強大效能，提供完整隨行創作解決方案；而StoryCube作為首款整合GoPro Cloud媒體與360°影片的Windows應用程式，則可依時間軸、裝置或地點分類，讓大量素材管理井然有序。

ProArt PZ14搭載18核心Snapdragon® X2 Elite處理器，具備高達80 TOPS AI算力，為高負載工作流程提供流暢的AI驅動效能，結合Copilot+ PC功能與ASUS Creator Apps，包含StoryCube與MuseTree，實現更智慧、更快速且直覺的創作體驗；ProArt GeForce RTX™ 5090為ASUS首款2.5 slot輕巧RTX 5090顯示卡，專為多元創作者設計，由NVIDIA Blackwell驅動，GeForce RTX 50系列GPU為遊戲玩家與創作者帶來顛覆性的效能，憑藉強大的AI運算能力，RTX 50系列實現了全新的體驗和更高層次的圖形逼真度。

ProArt RTX 5090採雙風流設計，最大化氣流穿越度，提升散熱效率達11%，並使顯示卡尺寸比單風流設計小27%，並結合強大效能、精密散熱和AI最佳化圖形運算，可加速3D渲染、AI輔助設計和高解析度內容創作，是創作者從概念到成品的重要創作核心。

ASUS Zenbook DUO全新雙螢幕設計搭載兩個14吋ASUS Lumina Pro OLED顯示器，創新的轉軸設計將兩塊螢幕之間的間隙縮小70%，帶來更好的雙螢幕觀看體驗，並搭配六個揚聲器與ScreenXpert跨螢幕管理工具，提升協作效率。

ASUS Zenbook A16專為通勤族與行動工作者打造，兼具高效能與便攜性，提供強大行動工作站體驗，搭載18核心Snapdragon® X2 Elite Extreme處理器與80 TOPS NPU算力，極大化裝置端的AI運算效能與電源效率，支援多天續航，確保持久生產力；ASUS專利高科技陶瓷鋁合金材質打造的ASUS Zenbook A14，全機重量不到1公斤，完美結合超輕量與耐用特性，搭載18核心Snapdragon® X2 Elite處理器，具備高達80 TOPS的NPU運算效能，支援AI驅動多工處理並強化Copilot+工作流程。

ASUS V400 AiO是全球首款搭載Snapdragon X的Copilot+ all-in one電腦，兼具高效能與優雅超薄外型，並具備完整的Copilot AI功能，提供45 TOPS的裝置端加速效能。

全新ASUS V系列家用桌上型電腦產品線VM701MG、VM501MH、V501MV、V501SV，以現代居家設計美學為靈感，營造溫暖舒適的視覺氛圍，此系列兼具親和設計與安靜穩定效能，採用先進散熱系統，包含更大的機殼風扇、銅質導熱管與後置氣流，即使高負載運作也能維持穩定且低噪音的效能表現，搭載最新Intel或AMD Ryzen處理器，包含Ryzen AI 7 NPU，提供高達50 TOPS算力、支援Copilot+ AI體驗，並可配置最高NVIDIA GeForce RTX 5060顯示卡，為日常任務、娛樂與創作工作提供流暢的反應速度。

