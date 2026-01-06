華碩ROG新品發表 展示新一代電競生態系

記者古可絜／綜合報導

華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國今（6）日在CES 2026舉辦「Dare to Innovate」線上發表會，揭開新一代電競效能、設計與文化，現場展示橫跨電競生態系的全系列產品線，包括ROG Zephyrus系列電競筆電、ROG G1000桌上型電腦、主機板與各式周邊，皆採用多項全球首創技術與先進規格，賦予玩家最強戰力。

ROG發表新品包括電競筆電，有專為追求行動效能而生的ROG Zephyrus系列，ROG Zephyrus G14 / G16搭載 Intel® Core™ Ultra Series 3處理器，提供靈活的效能表現，其NPU算力高達50 TOPS，可從容應對本地AI運算與遊戲內的AI工作流程；ROG Zephyrus Duo （GX651）作為全球首款雙16吋螢幕電競筆電，其搭載雙3K ROG Nebula HDR OLED觸控螢幕，擁有120 Hz更新率與0.2毫秒極速反應時間，且主螢幕亦支援NVIDIA G-SYNC®技術，在提供流暢無斷裂視覺的同時，更完美支援遊戲、直播或創作的多工處理。

以及ROG攜手Kojima Productions打造ROG Flow Z13-KJP，機身設計汲取自Kojima Productions標誌性吉祥物「Ludens」為靈感，重新詮釋並翻玩工作室的核心價值。伴隨ROG Flow Z13-KJP同步亮相的還有一系列專屬的頂級周邊配備，包含ROG Delta II-KJP電競耳機搭載50mm鍍鈦振膜驅動單體，呈現栩栩如生的震撼音效；ROG Keris II Origin-KJP電競滑鼠，63克的極致輕量，具備人體工學設計與三區RGB燈效，內建42,000 dpi ROG AimPoint Pro光學感應器與SpeedNova無線技術，帶來精準且零延遲的絕佳手感；ROG Scabbard II XXL-KJP滑鼠墊，印有新川洋司親手繪製的Ludens圖騰，具備收藏級的美學，與抗水、防油、防塵的極致耐性合而為一。

ROG G1000則徹底顛覆電競桌機的極限，成為全球首款在套裝電競主機中導入的AniMe Holo全息風扇的桌機，能投影出自定義的全息影像，充分展現個人化視覺風格。ROG Strix NEO系列主機板則結合高效能、AI智慧優化與先進連網技術，無論是旗艦級還是主流級的AM5處理器AMD平臺皆能完美適配，包含ROG Strix X870E-E Gaming WIFI7 NEO展現旗艦等級的標竿表現；而ROG Strix X870E-A Gaming WIFI7 NEO則將硬核規格與洗鍊美學融為一體，針對追求穩定、高效且易於組裝的玩家，ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO與B850-A Gaming WIFI7 NEO則為主流用戶提供最均衡的裝備首選。

為追求高效、靜音且可客製化散熱解決方案的電腦組裝玩家，憑藉高效能幫浦與先進風扇設計，打造出結合強大熱能管理功能與炫彩ARGB燈效的ROG一體式水冷散熱器。全新ROG Strix SLC/LC IV系列專為電腦裝機玩家打造高效散熱、創新工程與客製化的視覺效果，其採用高效能幫浦，能在低噪音環境下提供強勁氣流，並透過搭載Aura Fan Edge燈效的整合式三風扇設計進一步強化功效；ROG Ryuo IV 360 ARGB搭載可移動曲面6.67吋AMOLED螢幕，同時採用Asetek Emma Gen 8 V2幫浦，除可透過更高流量和更低阻抗來確保穩健的散熱效果，更能維持處理器低溫狀態以持續提供高效能運作。

ROG OLED顯示器首居全球第一，穩居玩家首選地位，此次創新產品包括新一代RGB OLED顯示器和ROG首款AR眼鏡，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。34吋ROG Swift OLED PG34WCDN，以疾速如雷的更新率、超快反應速度，和透過全新的ROG BlackShield™薄膜強化的耐用性和對比度，打造極致廣寬的沉浸視覺。同時發表的還有新一代Tandem RGB Stripe OLED顯示器ROG Swift OLED PG27UCWM，可透過雙模式4K 240 Hz和FHD 480 Hz遊戲功能，提供更豐富的色容量和靈活的使用彈性。

ROG XREAL R1電競眼鏡憑藉ROG Control Dock可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到ROG生態系統和ROG Ally掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。ROG Kithara電競耳機與HIFIMAN共同開發，提供發燒等級的遊戲音質；以及ROG Cetra Open Wireless首款開放式電競耳機，讓玩家能沉浸聆聽體驗，同時掌握周圍環境的狀況－非常適合遊戲、工作或戶外活動使用。

華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國今日在CES 2026舉辦「Dare to Innovate」線上發表會。（華碩提供）

專為追求行動效能而生的ROG Zephyrus系列，ROG Zephyrus G14 / G16。（華碩提供）

ROG Zephyrus Duo （GX651）作為全球首款雙16吋螢幕電競筆電，其搭載雙3K ROG Nebula HDR OLED觸控螢幕。（華碩提供）

ROG x Kojima Productions週邊系列。（華碩提供）

ROG G1000成為全球首款在套裝電競主機中導入的AniMe Holo全息風扇的桌機。（華碩提供）

ROG Swift OLED PG34WCDN。（華碩提供）

ROG XREAL R1遊戲眼鏡搭配 ROG Ally。（華碩提供）