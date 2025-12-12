華碩ROG STRIX GS-BE18000電競路由器開箱評測分享：是款為遊戲玩家與AI世代而生的功能強大網路設備！

喜歡華碩 ROG 的網友們有福了！因為 ROG 最近推出了一款具備強大的無線網路蓋範圍的 ROG STRIX GS-BE18000 WiFi 7 路由器，產品不但有你絕對會愛上的外型設計，更有 ROG 敗家之眼（稱讚之意）的燈效設計，加上還有高達 8 組的 2.5 GbE 有線網路連接埠，絕對能夠滿足多數遊戲玩家們對於網路速度無可挑惕的需求，也很適合用在剛降價的中華電信光世代雙向 1G 上網的使用者選用喔！

ROG STRIX GS-BE18000 WiFi 7 路由器的主要特色包括擁有 92 坪的無線網路覆蓋範圍、8 組 2.5 GbE 有線網路連接埠、三段電競加速功能、三段網路安全設計以及 Smart AiMesh 網狀網路功能。

ROG Strix GS-BE18000 具備三頻 WiFi 7 和 4×4 MIMO 技術，提供高達 18,000Mbps 的閃電般疾速，加上總計 20G 的有線傳輸容量，可讓玩家們在所有平台上都能享受無縫、低延遲的遊戲體驗。

此外，透過 ROG 獨家的遊戲網路 (Gaming Network) 更帶來創新的一鍵 SSID 遊戲加速功能，而三段式網路安全機制則能保護使用者的連網世界，同時簡化操作！

有了 ROG Strix GS-BE18000，無論是電競桌機、電競筆電、電競掌機，或者是各類型遊戲機，通通都能享受專屬優先的高速無線網路連網與低延遲的「帝王級服務」喔！

華碩 ROG STRIX GS-BE18000 電競路由器開箱

盒裝內主要有超帥氣的 ROG STRIX GS-BE18000 電競路由器一台

以及提供電力的 DC to AC 變壓器和一條非常高級的 2.5GbE 網路線！

先來看看 ROG STRIX GS-BE18000 的正面；面板上有一個大大的「敗家之眼」（ROG 標誌），右下方有四顆狀態指示燈（Wi-Fi、LAN、WAN 以及 Power）

機身右側也要大大的 ROG Logo，這俐落有型的斜線開孔設計是用來散熱用！

機身左側也是有開散熱孔，設計上非常有巧思！

機身後方也有配置散熱孔，此外所有的控制按鍵與 I/O 都配置在這邊

ROG Strix GS-BE18000 配備一個 2.5G WAN 連接埠和七個 2.5G LAN 連接埠，提供高達 20G 的閃電般有線速度，確保多人遊戲和其它高負載任務的巔峰效能。此外，強大的網路設計即使在高負載下也能提供穩定、最佳的連線品質。

我們將機器橫躺下來給大家看一下這些控制按鍵與 I/O 配置；包含有 WPS 鍵、八組 2.5GbE LAN port（兩組專用給遊戲設備）、USB 3.0（USB-A），電源開關機按鍵以及 DC input。這邊大家也可以看到後方機殼還有很多設計巧思，例如有 ROG 縮寫與完整的英文字在邊邊～

對了，這款路由器也有能透過方便的 USB 4G LTE 和 5G 手機網路分享功能喔（如同 ASUS ZenWiFi BT8 Wi-Fi 7 路由器）！因此即使在網路中斷或外出時也能隨時保持連線，讓產品使用情境更加多元！

就連機身底部也有帥氣的 ROG 圖騰與染熱孔！

底部設計也是充滿巧思！

基本上 ROG Strix GS-BE18000 這台電競路由器是直立式擺放設計，因為它的八組天線角度主要是往上方的各個角度發射，因為雖然可以平穩的橫躺擺放，但是訊號可能因此會被遮蔽掉而降低無線網路覆蓋面積與速度，因此若非逼不得已，不建議橫躺放置。

配備八組精巧的內建天線

是的，ROG Strix GS-BE18000 配備高達八組精巧的隱藏式天線，其中六組採用頂尖的銅管技術，並由十組高功率前端模組 (FEM) 驅動，提供高達 90 坪的覆蓋範圍！也難怪我們在測試無線網路訊號時，發現在 30 坪內的空間無論走到哪裡，無論是否穿牆或穿越玻璃門或金屬大門，無線網路訊號依然很強！

上圖可以看到 ROG Strix GS-BE18000 的內建天線設計方式，搭配十組高功率前端模組驅動成就它的強大無線網路覆蓋率效果～

Wi-Fi 7、6GHz、320MHz 頻道與三頻 MLO

ROG Strix GS-BE18000 配置的是新世代 WiFi 7 (802.11be)模組、4×4 MIMO 技術、具備多重連結模式 (MLO)、拓寬的 320MHz 頻道和頂尖的 4K-QAM (正交振幅調變) 技術，組合成高達 18,000Mbps 的三頻速度。

過去我們比較容易遇到 6GHz 頻段訊號較差的問題，而 ROG Strix GS-BE18000 配置 AFC (自動頻率協調)功能，讓 6GHz 能夠超越 LPI (低功率室內) 模式，能在更長的距離上增強 6GHz 的傳輸功率，徹底釋放了 6GHz 效能的全部潛力。

有了高效率的 6GHz 頻段後，就能引入了超寬的 320MHz 頻道，使資料傳輸容量倍增，讓更多裝置能以最快速度同時傳輸。

最後，再透過多重連結模式 (MLO) 透過智慧地組合並切換 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段，實現無緩衝的連線，讓 ROG Strix GS-BE18000 實現 18,000Mbps 的三頻速度（2.4GHz 的 688 + 5GHz 的 5764 + 6GHz 的 11529 Mbps 總和)。而配合強化的 4K-QAM 傳輸與 WiFi 6 的 1024-QAM 相比，能有效將傳輸效率提升高達 20%！

強大的硬體設計

ROG Strix GS-BE18000 搭載 2.0GHz 四核心 CPU 和 2GB 的 DDR4 RAM，提供高速資料處理能力，最大化網路吞吐量、加速傳輸，並透過最佳化的管理和安全性來提升您的遊戲體驗。它配備兩個先進的 WiFi 晶片組，一個專用於 2.4GHz 和 5GHz 頻段，另一個專為 6GHz 頻段設計，確保所有裝置都能享有快速穩定的連線。

EMI 屏蔽能將干擾降至最低，實現更流暢、不間斷的連線。

高功率的同時也需要為小體積的機箱有效散熱才行，ROG Strix GS-BE18000 配置先進的散熱系統，以「Slash PCB」設計實現了雙面散熱，提供不錯的散熱效果並確保網路可靠性。以最佳化的氣流利用奈米碳塗層鋁製散熱片，搭配特殊設計的通風口和散熱器，難怪我們長時間使用時也不會感受到一般這種高階無線網路路由器容易發燙的問題。

Gaming 設計

ROG Strix GS-BE18000 絕對是為了 Gaming 而生，因為它配置了「遊戲加速」功能、Mobile Game Mode、Gear Accelerator、ROG 設備優先連線功能、具 OpenNAT 功能、Gaming 專屬連接埠，以及 Gaming Network 等專為遊戲所配置的功能！

ROG Strix GS-BE18000 包含頂級的三段式遊戲加速功能，而全新的獨家遊戲網路 (Gaming Network) 簡化了為多個裝置設定加速的過程，它讓玩家們能為擁有多個遊戲裝置的專屬網路，亦可在 LAN Party 這類活動的情境中，建立一或多個 SSID，讓這些裝置都能輕鬆讓網路遊戲加速！

風格光效，點亮戰局

身為 ROG 成員的 ROG Strix GS-BE18000，當然要有迷人的 ROG RGB 燈效才夠炫啊！用家們可以輕鬆透過 APP 來自訂的 ROG Aura RGB 燈光效果，無論你要什麼顏色、那種閃爍效果，都可以輕鬆在彈指之間完成設定，完美搭配你的電競設備做最佳的氛圍設計！

有別於一般燈效透光材質設計，ROG 標誌上的幻彩塗層有相當酷炫的高質感，即便在沒有開啟 ROG Aura 燈效時，依然有相當迷人的時尚專業外觀。

ASUS Router App 內可隨時自定義 ASUS AURA RGB 燈效（亦能隨時關閉）

紅色的燈效讓玩家們熱血沸騰勇往戰場殺敵！

ASUS Router APP 主要功能介紹

具有直覺易用介面的 ASUS Router App 能透過智慧型手機輕鬆管理網狀 WiFi 系統，只需按照螢幕上的說明操作，即可快速啟用並執行！

一開始安裝時先與連接網際網路的設備（如光纖數據盒、ADSL、Cable Modem 或是 4G/5G 分享器）以網路線接駁到 WAN port；華碩的所有無線路由器都可以統一藉由好用的 ASUS Router App 來進行搜尋安裝設備，一下就能完成安裝的動作（只需設定 SSID 與密碼）。

沒意外的話就能順利在 App 內看到裝置了（掃描產品底部的 QRcode就能替代手動輸入相關資訊），APP 首頁可以看到各種即時網路資訊狀態；此外還可以隨時串接其它台支援 AiMesh WiFi 系統來達成更寬廣的 Wi-Fi 訊號覆蓋率喔！

華碩 Smart AiMesh 能智慧地利用 WiFi 7 多重連結模式 (MLO)，自動在多個頻段間聚合或切換，以實現最佳化效能和低延遲。

所有連接埠的連線狀態都可以隨時掌握

可以隨時掌握管理連線中的裝置

QoS 可以設定優先的連網內容順序，例如是否要以串流影音播放優先，還是遊戲優先..

還有家庭成員設定功能，輕鬆管控家庭成員的聯網時間

網路控制功能相當豐富，就連是否開啟 Wi-Fi 7 以及三種 Wi-Fi 頻段都可以，網路名稱也可以隨時更改，也能製作成 QRcode 分享給它人

除了主網路之外，也可設定額外多組的「訪客」網路，並且也能自由決定開啟的 Wi-Fi 頻段

APP 介面非常直覺好用，中間的圓形功能視窗可以隨時切換瀏覽不同的功能或監控資訊；上圖為系統的 CPU 與記憶體使用率狀態。

除了可以設定專屬遊戲用的 SSID 連線外，還有「手機遊戲」模式，隨時讓連線裝置擁有優先權，提升網路速度並縮短延遲時間～

訊號強度測試

測試環境： 首先說明一下我家裡的網際網路環境，使用的是中華電信 HiNet 光世代「雙向 1G 」服務（最近剛大降價，大家可以考慮申辦一下），我透過光纖數據機搭配 2.5GbE 的 Switch，將有線網路拉到主臥室出去到的 的 WAN Port 接駁。

這篇主要以居家環境作為測試，ROG STRIX GS-BE18000 擺放在主臥室內，然後分別測試最短距離、穿越水泥牆三米，以及穿越隔了水泥牆＋玻璃門的大（鐵）門（距離約十米）

以 vivo X300 Pro 手機測試確實以 Wi-Fi 7 頻段訊號連線（WiFi SSID 為「ROG Gamer」），且頻段為 6GHz。

以 vivo X300 Pro 手機測試 Wi-Fi 7 網速（by Speedtest）

當然也來測試一下我的電競筆電的無線網路速度（以中華電信的 HiNet 測速軟體測試）；輕鬆獲得 934.33 Mbps 與下行 868.53 Mbps 的速度（在ROG STRIX GS-BE18000 約一米內的距離測試）！

筆電改成有線網路來做速度測試，完美獲得接近雙向 1Gbps 的上下行速度（使用隨附的 2.5GbE 網路線測試）！

這對於每次要下載遊戲檔案時的時間絕對可以大幅縮短！特別是 PS5 遊戲資料動不動就高達數時 GB，或者是 Switch 2 多採用實體卡（需要下載遊戲才能玩）的年代，遊戲玩家們想要快速嚐鮮先遊戲對於網速快慢真的很有感啊！

以 PS5 最新推出的 Call of Duty：Black Ops 7 遊戲為例，下載一開始的遊戲資料就要 30.37GB，而在雙向 1G 網路環境下就能實現 20 多分鐘完成下載的「任務」！

可別以為不選擇買數位版的遊戲就不需要用到主機的資料儲存空間，因為現在 Switch 2 遊戲很多都只有「鑰匙卡」版本了！雖然是盒裝有卡匣，但是卡匣裡面只有金鑰，遊戲檔案還是得透過網路下載（好處是你還是可以轉賣）。

訊號強度測試

主機擺放位置：主臥室

測試環境一： 距離零米無障礙物（主臥室）

2.4GHz 頻段的訊號強度為 -25dBm，另外一台隔了一道水泥牆四米距離的訊號強度為 -51dBm（WiFi SSID 為「ASUS_60」與預設同時會出現的「ASUS_60_IoT」）

5GHz 頻段的訊號強度為 -25dBm

6GHz 頻段的訊號強度為 -25dBm

測試環境 2： 穿牆米到距離五米的隔壁電腦房

2.4GHz 頻段的訊號強度為 -30dBm

5GHz 頻段的訊號強度為 -40dBm

6GHz 頻段的訊號強度為 -37dBm

測試環境 3： 穿越隔了種不同材質（水泥牆＋玻璃門＋鐵）的大門外（距離約十米）

2.4GHz 頻段的訊號強度為 -44dBm

5GHz 頻段的訊號強度為 -52dBm

6GHz 頻段的訊號強度為 -38dBm（竟然只掉2dBm！）

使用心得總結

最近中華電信的 HiNet 光世代「家用」雙向 1G 服務大降價每月「只要」1,299 元了！由於只比我原本使用的雙向 500M 貴了 200 元，加上還有一些回饋金（如送禮券與 Hami 點數），加上是有業務主動三番兩次推銷我就申請了。雖然說真的平時很少需要這麼高的網速，不過對於現在 越來越多免費又強大的 AI 服務越來越多的情況下，即便不是遊戲玩家要經常下載大遊戲資料檔案，也會需要經常下載生成出來的高畫質 AI 影片，這時網速就相當重要啦！

但千萬可別以為申辦 500M 以上的光纖網路，網路速度加快後一切就沒煩惱了，因為無線網路的穩定性特別要考驗無線路由器的品質！而本文為大家開箱介紹的華碩這款 ROG STRIX GS-BE18000 WiFi 7 路由器，不但擁有最先進最快速的技術，而且無論是在設定與功能操作上都非常簡單，所有的功能都能自己摸索來設定控制，完全不用看說明書就能輕鬆安裝！

有了 ROG STRIX GS-BE18000 WiFi 7 路由器後，家裡成員就算都要各自觀賞自己用的追劇設備來看 4K 影片也不成問題，例如媽媽在客廳追劇、爸爸在臥室玩 PS5 與下載新遊戲，小朋友在書房看平板或玩 Swtich 2 遊戲都沒問題（還可偷偷設定網路優先的裝置）！如果遇到訊號較差的地方也別擔心，可以再另外增添一或多台任一款有AiMesh功能的華碩分享器，就能大幅擴充網路囉！

