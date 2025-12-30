華立併購錦德氣體 跨足電子級混配氣市場

（中央社記者曾仁凱台北30日電）華立今天宣布斥資新台幣5.61億元，取得錦德氣體51%股權，並攜手關係企業華宏新技合計持有錦德約8成股權，正式跨足電子級特殊氣體混配製造領域。

華立指出，錦德氣體為台灣精細混合氣體製造商，在標準氣體市場占有率逾半，並已打入全球晶圓代工龍頭廠供應鏈。錦德營運穩健，獲利狀況維持高水準，透過此次併購，華立可快速取得混配氣的關鍵技術與成熟團隊，有效縮短切入混配氣市場的時程，帶進實質獲利挹注。

華立表示，過去近20年深耕半導體特殊氣體市場，已建立完整銷售通路，並建置全台首座氖氣純化廠，跨入氣體「純化製造」環節。此次藉由併購錦德，補齊「混配氣」能力，使產品線涵蓋純化、混氣及銷售服務，形成一條龍整體解決方案，有助於提升客戶黏著度與華立在半導體關鍵材料供應鏈中的戰略地位。

華立指出，錦德深厚的混配氣技術，與華宏新技在製造領域的管理優勢，結合子公司華科工業的氖氣純化廠，及本身擁有穩定的特殊氣體供貨來源，與市場銷售及客戶服務能量，積極搶進半導體電子級特殊氣體的混氣市場。

華立指出，混配氣屬於高附加價值、技術門檻高的利基型市場，毛利率水準相對優於一般工業氣體。評估目前市場仍高度依賴進口，未來具備明確的進口替代空間。尤其在AI與半導體擴產趨勢帶動下，相關氣體未來需求能見度佳。（編輯：張良知）1141230