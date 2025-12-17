華納兄弟打槍派拉蒙 1084億美元收購踢鐵板

▲華納兄弟董事會打槍派拉蒙。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 綜合外媒路透與英國《衛報》報導，華納兄弟探索（WBD）董事會已拒絕派拉蒙天空之舞提出的1084億美元「敵意收購案」，主因是對方未能提出足夠、具確定性的融資保障，交易風險與成本恐轉嫁給股東。

WBD在致股東信中強調，派拉蒙天空之舞的要約「不如」WBD本月稍早已同意的Netflix交易。依《衛報》說法，WBD先前與Netflix談成約827億美元交易，涵蓋其電影製片資產、HBO有線電視頻道與串流服務；派拉蒙天空之舞則是在Netflix交易曝光後改以全現金、收購整家公司方式出價，並宣稱將直接向股東提出。

廣告 廣告

外媒也提到，市場對派拉蒙天空之舞資金來源與「全額保證」說法提出質疑。

監管文件顯示此案資金支持者包含多家外部金主；WBD並警告，若改採派拉蒙天空之舞方案，可能衍生額外費用，包括向Netflix支付約28億美元解約金。

另外，川普近期亦曾表示將介入評估交易監管放行與否，並點名CNN等資產去向是關注重點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Netflix併購華納也不影響！DC《超少女》照樣起飛 明年6月上戲院

Netflix收購華納恐生變！派拉蒙1084億美元攔截 影視擴張有得吵

李安新片開拍前4週喊停！卡關理由曝光 揭華納被Netflix併購影響