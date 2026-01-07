華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）好萊塢片廠華納兄弟探索的董事會今天發出股東信，稱其已一致否決同業派拉蒙天空之舞提出的1084億美元最新收購提案，因為這項敵意收購方案已達高風險槓桿，呼籲投資人拒絕。

路透社報導，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的董事會在信中寫道，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）的新提案仰賴「異常大量的債權融資」，使得完成交易的風險變高。

廣告 廣告

華納兄弟董事會並重申會繼續支持串流媒體巨擘Netflix的827億美元收購提案，內容是要買下其影視製作部門和一些其他資產。

派拉蒙和Netflix都想取得華納兄弟珍貴的影視片廠和龐大的影視產權，其中一些賺錢的系列作品包括電影「哈利波特」（Harry Potter）、影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）和「六人行」（Friends）、DC漫畫（DC Comics）世界，以及「北非諜影」（Casablanca）和「大國民」（Citizen Kane）等經典名片。

華納兄弟董事會昨天投票否決派拉蒙新提出的每股30美元現金收購案。派拉蒙是在2025年12月22日調整提案，以回應原提案被質疑缺乏身價上十億美元的控股股東艾里森（Larry Ellison）個人擔保。

艾里森是美國科技業巨擘甲骨文（Oracle）的創辦人之一，其子大衛（David）是派拉蒙執行長。

根據新案，市值僅約140億美元的派拉蒙提議以艾里森個人擔保的400億美元股權，加上借款540億美元，來籌得併購資金。

華納兄弟董事會的股東信是附在其向監管機關呈報一份長達67頁的修改後併購提案文件內，這份文件詳述拒絕派拉蒙提案的理由。

華納兄弟董事會告訴股東，派拉蒙新提的融資方案將使其在完成交易後背負高達870億美元債務，使得本案成為史上規模最大的槓桿收購案。

華納兄弟董事會還說，信用評等已被標普全球（S&P Global）打入垃圾級的派拉蒙，如今提議的融資計畫會使其信評更脆弱，還會令其現金流吃緊，使得交易無法完成的風險升高。

反觀提出每股27.75美元現金加股票收購案的Netflix，市值高達4000億美元，且信評達到投資等級。華納兄弟昨天股價收在28.47美元。

華納兄弟董事會直言，派拉蒙新提案所做的調整「仍不充分，尤其考量到其能提供的價值不足、不確定派拉蒙天空之舞有能力完成收購，以及若派拉蒙天空之舞未能完成收購、華納兄弟探索的股東得承擔的風險和成本」。（編譯：張正芊）1150107