華納兄弟探索集團待價而沽 傳Netflix提現金收購

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）據媒體報導，全球最大串流服務公司Netflix提出以現金為主的方案，擬收購華納兄弟探索集團。這項收購如果成功，恐將重塑未來美國媒體格局。

華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）是HBO、美國有線電視新聞網（CNN）與華納兄弟電影公司的母公司。這家歷史悠久但負債累累的好萊塢電視和電影集團，目前正在市場待價而沽。

法新社引用彭博（Bloomberg）報導指出，Netflix加入派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance），以及擁有美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）的康卡斯特（Comcast）行列，參與了在美國感恩節假期進行的第2輪競標。

華納兄弟探索集團先前規畫拆分為兩間公司，一間專注於串流媒體與電影製片，另一間專注於傳統有線電視網路。不過集團在收到多份主動報價後放棄拆分，於10月份正式宣布出售。

世界知名富豪，同時也是軟體巨擘甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）最近收購的派拉蒙（Paramount），先前即對華納兄弟探索集團展現高度興趣。

艾里森的兒子大衛．艾里森（David Ellison）本身即是電影製片人，同時也是派拉蒙執行長。他在華納兄弟探索集團執行長札斯拉夫（David Zaslav）正式啟動出售程序前，曾連續3次提出收購要約。

根據彭博引述消息人士報導，Netflix正籌畫一筆總額達數百億美元的過渡性融資，以提供此一可能收購案的所需資金。

這筆交易若成功，Netflix將進一步強化原已相當可觀的內容製作實力，同時這間在全球已有逾2.8億用戶的串流媒體，也確保能獲得HBO與華納兄弟電影公司等優質資產。

不過這起收購案很可能會受到美國反壟斷機構，以及其他主要市場反壟斷機構的密切審查。

部分好萊塢知名人物表示，他們不希望華納兄弟落入Netflix之手，理由是此一串流巨人會限制其電影在院線發行。

「鐵達尼號」（Titanic）導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）最近在播客節目「The Town」中表示，Netflix收購華納兄弟探索集團，將會是「一場災難」。

截至發稿時，Netflix和華納兄弟探索集團均未回覆置評請求。（編譯：屈享平）1141202