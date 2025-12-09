華納兄弟收購出現搶親 川普女婿角色升高利益衝突疑慮

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）派拉蒙天空之舞提出以總價1084億美元收購華納兄弟探索，獲總統川普女婿庫許納資金支持。川普家族利益捲入近年來規模最大媒體爭奪戰之一，引發總統恐左右收購案結果的疑慮。

路透社報導，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）今天對華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）發動敵意收購，為其試圖以更高出價擊敗串流平台Netflix並且打造媒體帝國的最後一搏。

派拉蒙表示，其收購提案包括由庫許納（Jared Kushner）旗下投資公司Affinity Partners融資，以及來自沙烏地阿拉伯與卡達主權財富基金和阿布達比擁有的L'imad Holding Co等資金挹注。

川普今天告訴記者，自己沒有就華納兄弟探索收購案與庫許納討論，並強調無論Netflix還是派拉蒙「都不是我的朋友」。但他前一天曾表示，對於Netflix提出收購華納兄弟影視製作和串流資產的案子，他本人會參與決策。

●收購案將受反壟斷審查

派拉蒙和Netflix很可能面臨嚴格的反壟斷審查，以確保這類合併不會損害消費者、競爭對手和供應商權益，政府也因此擁有最終決定華納兄弟探索誰屬的重要權力。

川普涉入程度將再度考驗他是否會突破利益衝突相關規範。自從今年重返白宮以來，這位總統家族事業的利益有持續擴大的趨勢。

總部設在緬因州波特蘭（Portland）的諮詢公司ValueEdge Advisors董事長米瑙（Nell Minow）指出：「如果你在商學院開利益衝突的課，這會是最經典案例。」

白宮與Affinity Partners的發言人均未立即回應置評請求。

監督團體華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）的雷伯維茲（Jordan Libowitz）表示，雖然美國總統不受聯邦利益衝突法規範，「不過我們通常會看到總統與家族事業劃清界線、刻意迴避涉入家族事業，以避免美國民眾質疑其作為」。

司法部反壟斷機構將對華納兄弟探索收購案最終交易進行審查，以確保不會傷害媒體市場競爭力，使得消費者價格受到控制，並確保廣告主有公平的市場環境。

●爭議早已浮現

庫許納在川普首個任期擔任白宮顧問，在川普第2任期雖無官方職稱，卻持續參與中東政策事務。

外界此前已質疑庫許納是否因為岳父是總統而受惠。

川普今年提議美國應清理受戰火蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），將當地開發成國際級海濱度假勝地，這呼應庫許納所提構想。在川普第一個白宮任期之前，庫許納是紐約地產開發商。Affinity Partners去年在川普爭取連任之際獲得中東投資人資金挹注。

無黨派的組織政府監督計畫（Project On Government Oversight）法律總顧問艾米（

Scott Amey）說：「治理政府和營運家族事業之間的界線愈來愈模糊。」

艾米建議，川普應該「避免針對潛在的華納兄弟交易發表任何意見或採取任何行動，避免被指控幫助與派拉蒙有關聯的女婿」。

川普名下數以十億美元計的地產、高爾夫球場、媒體等事業利益目前由其子女管理的信託掌控。但他一卸任即可解除信託關係，從在任期間的財富增長中獲益。（編譯：何宏儒）1141209