華納拒絕派拉蒙收購案 融資風險受質疑、庫許納撤資

華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery，WBD)董事會今天(17日)拒絕派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)提出的1084億美元敵意收購案，表示該提案未能提供足夠的融資保障，且存在多項重大風險。

董事會在致股東信中指出，派拉蒙一再誤導股東，宣稱其每股30美元的現金出價已獲億萬富豪、甲骨文共同創辦人艾里森(Larry Ellison)家族全額擔保，但事實並非如此。董事會並強調，派拉蒙的出價不如與Netflix達成的合併協議。

此前，在華納兄弟同意接受Netflix收購後，派拉蒙隨即提出競逐方案，試圖繞過管理階層，直接向股東提出更高出價，每股30美元，高於Netflix的27.75美元。派拉蒙並主張，其方案較可能通過川普政府的監管審查。

華納兄弟表示，Netflix提出的收購案屬於具有約束力的協議，無須股權融資，且具備穩健債務承諾。相較之下，派拉蒙的融資結構仰賴可撤銷信託，資產與責任不透明，且交易完成後債務水準恐大幅攀升。董事會形容派拉蒙提案為股東帶來「無法承受的高風險」。

美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)旗下投資公司「親和夥伴」(Affinity Partners)，已撤回對派拉蒙收購的資金支持，退出這場併購戰。該公司表示，自10月參與以來，投資環境已出現重大變化。

「親和夥伴」的退出，削弱派拉蒙在政治層面爭取優勢的籌碼。