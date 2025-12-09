華納收購案震撼影視圈! 派拉蒙祭出更高額方案 川普表態將介入

Netflex開價收購好萊塢百年老店華納。 圖 : 翻攝自華爾街見聞

[Newtalk新聞] 近日娛樂巨頭 Netflix（網飛）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）的消息，引起廣泛關注，有些人期待更妥善利用華納旗下 HBO 的資源，也有人說要阻止過去在 Netflix 租片的自己。由於兩者市場份額皆十分龐大，有形成托拉斯（Trust，一種壟斷形式）之虞，美國監管機構可能介入此收購案，總統川普也對此作出表態。

若完成收購，Netflix 將獲得該公司旗下 HBO、HBO Max 和 DC 娛樂，CNN、Discovery 等則會重組為新的上市公司。圖：翻攝自 X《TVwithThinus》

據《美聯社》報導，川普週日（7）向記者表示將參與到此事中，他指出「他們（Netflix）擁有非常大的市占率，當他們擁有華納兄弟時，份額又會大幅提升，所以我不知道」、「毫無疑問，這將成為問題」。另一方面，他又稱讚 Netflix 聯合執行長泰德．薩蘭托斯（Ted Sarandos）是「偉大的人，做了電影及其他領域史上最偉大的工作之一」。

泰德．薩蘭托斯曾稱人們「比較喜歡在家看電影」。圖：翻攝自 X《 Film Updates 》

不只川普與監管機構，同業的派拉蒙（Paramount Skydance）也祭出自己的收購方案，比 Netflix 目前的方案更誘人，執行長大衛．埃里森（David Ellison）表示該合約多提供了176 億美元以上的現金。這起事件可預期將大幅影響美國影視產業，川普也再三強調做「正確的事」非常重要，會避免偏袒任何一方。

儘管如此，由於川普本人與派拉蒙執行長的父親，億萬富翁賴瑞．埃里森（Larry Ellison）過從甚密，不免引起裙帶關係的疑慮，美國《有線電視新聞網》（CNN）引某白宮官員表示，艾里森曾與川普曾討論過派拉蒙收購的可能性。不過，川普也在社群網站 Truth Social 上對派拉蒙旗下《CBS 新聞》表達不滿，據稱這可能不是嚴肅的表態，而只是發洩該新聞台給與川普決裂的眾議員瑪喬麗．泰勒．格林（Marjorie Taylor Greene）發聲空間。

川普在社群媒體上將眾議員格林比做一個「壞蘋果」。圖：翻攝自 Truth Social《Donald J. Trump》

《CNN》指出這類反壟斷決策通常要由司法部經過長時間審議，且不應受到政治干涉，故總統應保持中立，但川普儘管並未提出偏好，卻毫不掩飾參與決策的打算。

